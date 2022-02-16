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Son dakika haberi: YAZICOĞLU HELİKOPTERİNİN KAZA KIRIM HEYETİ BAŞKANI: PİLOT, KALKIŞINI DAHİ BİLDİRMİYOR - Son Dakika

Son dakika haberi: YAZICOĞLU HELİKOPTERİNİN KAZA KIRIM HEYETİ BAŞKANI: PİLOT, KALKIŞINI DAHİ BİLDİRMİYOR

16.02.2022 23:22

Son dakika haber: BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesiyle ilgili tanık olarak dinlenen Kaza Kırım Heyeti Başkanı Ferudun Seren, helikopterin pilotaj hatası sonucu düştüğünü belirterek, "Eksik bir ekipmanla uçuyor,...

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesiyle ilgili tanık olarak dinlenen Kaza Kırım Heyeti Başkanı Ferudun Seren, helikopterin pilotaj hatası sonucu düştüğünü belirterek, "Eksik bir ekipmanla uçuyor, ısrarcı oluyor, hatta kalkışını bile bildirmiyor" dedi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mat 2009 düşen helikopterde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclisi Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ve Pilot Mustafa Kaya İstektepe hayatını kaybetti. Uçağın düşmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale ederek, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulundukları suçlamasıyla 19 kişinin yargılandığı davanın Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5'nci duruşmanın 3'üncü gününde Kaza Kırım Heyeti Başkanı Ferudun Seren, tank olarak dinlendi.

Bulunduğu şehirden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan Seren, ekibiyle birlikte helikopterin düştüğü bölgeye gitmesi ve sonrasında yaptığı çalışmalar hakkında mahkemeye bildiklerini anlattı. Avukatların ve sanıkların da sorularını yanıtlayan Ferudun Seren, o önem soruşturmayı yürüten savcıyla istişare halinde olduklarını belirtti. Yazıcıoğlu ailesinin avukatlarından Selami Ekici'nin helikopterin düşme nedenini sorması üzerine Seren, şunları söyledi:

"Çalışmalarımızın sonucunda çıkan sonuç net olarak şu. Yan faktörlerden etkilendiğini düşünüyoruz. Pilotun ısrarlı bir şekilde görüşü kaybetmesine rağmen o tipinin içerisinde uçması görüşüne engel olmuş, görerek uçuş şartlarının gerekliliklerini yerine getirmemiş, yani pilotaj hatası. Tek pilot, 2 pilot olsa müzakere ederdi. Bizim gittiğimiz bütün noktalarda karşımıza çıkan sonuç budur. Zaten rahmetli gazetecinin ifadesi de meteoroloji uzmanı gibidir. Eksik bir ekipmanla uçuyor, ısrarcı oluyor, hatta kalkışını bile bildirmiyor."

YAZICIOĞLU'NUN KORUMALARI TANIK OLARAK DİNLNECEK

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, helikopterin düşmesi ile ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ana soruşturma dosyasının akıbetinin sorulmasına, Muhsin Yazıcıoğlu'nun 3 korumasının tanık olarak dinlenmesine karar verip davayı 23 Mayıs'a erteledi.

Son dakika haberi: YAZICOĞLU HELİKOPTERİNİN KAZA KIRIM HEYETİ BAŞKANI: PİLOT, KALKIŞINI DAHİ BİLDİRMİYOR
Son dakika haberi: YAZICOĞLU HELİKOPTERİNİN KAZA KIRIM HEYETİ BAŞKANI: PİLOT, KALKIŞINI DAHİ BİLDİRMİYOR
Son dakika haberi: YAZICOĞLU HELİKOPTERİNİN KAZA KIRIM HEYETİ BAŞKANI: PİLOT, KALKIŞINI DAHİ BİLDİRMİYOR

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Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Pilot, Kırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: YAZICOĞLU HELİKOPTERİNİN KAZA KIRIM HEYETİ BAŞKANI: PİLOT, KALKIŞINI DAHİ BİLDİRMİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: YAZICOĞLU HELİKOPTERİNİN KAZA KIRIM HEYETİ BAŞKANI: PİLOT, KALKIŞINI DAHİ BİLDİRMİYOR - Son Dakika
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