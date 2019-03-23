Son Dakika Haberleri: Yazıhan'da Genç Seçmenlere 'Doğum Günü' Sürprizi

Yazıhan'da Genç Seçmenlere 'Doğum Günü' Sürprizi

20 dakika önce

AK Parti Yazıhan İlçe Gençlik Kolları, 31 Mart yerel seçimleri için gençlere yönelik çalışmalarına ve gençlere sürpriz yapmaya devam ediyor.

Yazıhan'da Genç Seçmenlere 'Doğum Günü' Sürprizi, System.String[]
AK Parti Yazıhan İlçe Gençlik Kolları, 31 Mart yerel seçimleri için gençlere yönelik çalışmalarına ve gençlere sürpriz yapmaya devam ediyor.

AK Parti Malatya Yazıhan Belediye Başkan Adayı Nevzat Öztürk, İl Gençlik Kolları ve İlçe Gençlik Kolları Koordinatörlüğün de bu defa da ellerinde doğum günü pastaları ile ilk kez oy kullanacak genç seçmenleri ziyaret ederek evlerine konuk oldu.

İlk kez sandığa gidecek olan gençlere sürpriz yapan AK Parti Yazıhan İlçe Gençlik Kolları, genç seçmenleri mutlu etti. 31 Mart seçimlerine yönelik olarak yaptıkları çalışmalara durmaksızın devam ettiklerini belirten AK Parti Yazıhan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cengiz Kaffar, ilk kez oy kullanacak seçmenleri evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi.

Gençlerin ilk kez sandığa gidecek olmalarından dolayı heyecanlı olduklarını ifade eden Kaffar, "Kendilerine yaptığımız çalışmaları anlattık ve hepsine küçük birer sürpriz hazırladık. Genç seçmenlerin heyecanını ve mutluluğunu görmek bizleri de çok mutlu etti. Son güne kadar ilçemizdeki gençlere dokunmaya ve onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:53 Kaynak: İHA

AK Parti, Yazıhan, Politika
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