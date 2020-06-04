Yazıhan eğitiminde proje ağırlıklı çalışılacak - Son Dakika

Malatya'nın Yazıhan İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Sadun Kılınç, proje ağırlıklı eğitim hizmeti vereceklerini söyledi.



Malatya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı iken Yazıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Sadun Kılınç 'a 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor.



Daha önce Adıyaman'ın Sincik ilçesi, Akçadağ ve Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulunan ve son 7 yıldır Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü ve il müdür yardımcı görevlerinde bulunan Sadun Kılınç, yeni görev yerinde sevenlerinin ziyaret akınına uğruyor.



Beş yıla yakın beraber çalıştığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi Uzmanları eski müdürlerini "Lider iz Bırakır" yazılı duvar saati ile ziyaret ederek, Kılınç'a yeni görevinde başarılar dilediler.



Koop-İş Sendikası Malatya Bölge Başkanı Necdet Durak ve yönetimi de Kılınç'a ziyarette bulunarak, "Beraber çalıştığımız süre zarfında yeri doldurulamaz bir müdürümüz olduğunu gördük" dedi.



Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube Başkan Yardımcı Necip Katı, Yeşilyurt ilçe başkanı Vahap Yıldız ve Büyükşehir Temsilcisi Ömer İpek de Kılınç'ı ziyaret ederek, yeni görev yerinin hayırlı olması temennisini ilettiler.



Ziyaretlerde konuşan Yazıhan İlçesi Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, proje ağırlıklı eğitim hizmeti vereceklerini söyleyerek, ziyarette bulunanlara teşekkür etti. - MALATYA