Yazıhan'ın İçme Suyu Hattı Yenileniyor
1 saat önce
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu, Yazıhan ilçesindeki içme suyu hattı çalışmasını yerinde inceledi.
Malatya
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ
) Genel Müdürü Ertan Mumcu
, Yazıhan
ilçesindeki içme suyu hattı çalışmasını yerinde inceledi.
MASKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre Mumcu, Yazıhan ilçesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Nevzat Öztürk
ile ilçe merkezinde başlanılan içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarını inceledi.
İlçede yapılacak yol çalışmasından önce içme suyu şebeke hattını yenilemek amacıyla çalışma başlattıklarını aktaran Mumcu, şunları kaydetti:
"Çalışmaları yerinde incelemek istedik. Bu abone bağlantılarını da kapsayan, yaklaşık bin 500 metre uzunluğu olan önemli bir çalışma. MASKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Daire Başkanlığımız kendi ekibiyle bu çalışmayı yürütüyor. MASKİ 2017 yılında Yazıhan merkezde kanalizasyon yenilemesiyle ilgili bir çalışmayı bitirdi. Buranın şebeke hattı daha önce pvc boruydu. Şimdi polietilen boruyla daha sağlıklı, daha uzun ömürlü bir çalışma gerçekleştireceğiz. İnşallah çalışma bittiğinde Yazıhan merkezimiz yeni yolu, altyapısı ve kaldırımıyla daha şık ve daha nezih bir ilçe görünümüne kavuşur."
Başkan Öztürk de ilçedeki altyapı çalışmalarından dolayı Mumcu'ya teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:22 Kaynak: AA
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