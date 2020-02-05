Yazıhan'ın zenginlikleri gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yazıhan'ın zenginlikleri gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika

Yazıhan'ın zenginlikleri gün yüzüne çıkıyor

7 saat önce

Malatya'nın Yazıhan İlçesi Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, "Yazıhan'ın zenginlikleri gün yüzüne çıkıyor" dedi.

Yazıhan'ın zenginlikleri gün yüzüne çıkıyor, System.String[]

Malatya'nın Yazıhan İlçesi Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, "Yazıhan'ın zenginlikleri gün yüzüne çıkıyor" dedi.


Malatya Lokantacılar ve Turizmciler Derneği Başkanı Furkan Turmuş,Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Tarım ve hayvancılıkla bilinen Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yapılacak projeler için Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ile Dernek Başkanı Turmuş, istişarelerde bulundular. Yapılan görüşme sonrası açıklama yapan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, ilçede başlatılan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesiyle topraksız seracılıkta çığır açacaklarını ve Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi'nin ilçeye değer katacağını belirtti. Gerek tarımda gerekse hayvancılıkta prestijli bir ilçe olacaklarını dile getiren Başkan Nevzat Öztürk, Yazıhan ilçesinin girişimciler için yeni bir üretim merkezi olacağını vurguladı. Öztürk, "Yazıhan'ın zenginlikleri gün yüzüne çıkıyor" dedi.


Yaptıkları araştırmalar doğrultusunda ilçenin turizm potansiyelinin de olduğunu ifade eden Dernek Başkan Furkan Turmuş da, "Ansır Mağaraları başta olmak üzere belediye başkanımızın başlattığı tüm projelerin Yazıhan ilçemizin sosyal ve ekonomik alanda kalkınmasını sağlayacaktır. Yapılan bu projeleri destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Turmuş, "Zengin bir kültüre sahip Yazıhan, bu projeler doğrultusunda ulusal ve uluslararası arenada olacaktır" diye konuştu. - MALATYA

Nevzat Öztürk, Malatya, Yazıhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:03 Kaynak: İHA
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