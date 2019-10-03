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Yazıhan okul servis şoförlerine eğitim

43 dakika önce

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Tim Komutanlığı tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde Yazıhan İlçesinde taşıma yapan okul servis şoförlerine trafik eğitim semineri verildi.

Yazıhan okul servis şoförlerine eğitim, System.String[]

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Tim Komutanlığı tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde Yazıhan İlçesinde taşıma yapan okul servis şoförlerine trafik eğitim semineri verildi.


Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek tarafından hazırlanan ve sunulan trafik eğitiminde, okul servis araç şoförlerine taşımacılık yapılırken trafikte uyulması gereken kurallar, araçlarda ve şoförlerde bulunması gereken nitelikler anlatıldı.


Eğitimde son dönemlerde okul servis araçlarının karıştığı trafik kazaları da ele alındı. Eğitime katılanlara yönelik bir konuşma yapan Astsubay Murat Dilek, şoförlere uyarılarda bulunarak, "Taşıdığınız yük veya eşya değil. Araçlarınızda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, umutlarımızı ve yarınlarımızı taşıyorsunuz. Hata yapmak gibi bir lüksünüz olamaz, çok dikkatli olmak zorundasınız" diye konuştu.


Eğitim sonunda okul servis araç denetimlerinde kullanılan kontrol formu ile Yeşilyurt İlçe Jandarma tarafından hazırlanan trafik broşürleri dağıtıldı.


Yazıhan Kaymakamlığı SODES Konferans Salonunda düzenlenen trafik eğitim seminerine Yeşilyurt Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek, Yazıhan Milli Eğitim Şube Şefi Eren Varlık ile okul müdürleri ve 100'e yakın okul servis şoförü katıldı. - MALATYA

Yeşilyurt, Jandarma, Yazıhan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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