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Yazıhan Spor Kompleksi inşaatı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor - Son Dakika

Yazıhan Spor Kompleksi inşaatı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor

20.08.2021 11:09
Yazıhan Spor Kompleksi inşaatı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yazıhan İlçesinde yapımı devam eden Atlı Cirit Sahasında incelemelerde bulundular.

Geleneksel sporlar arasında bulunan Atlı Cirit'in Malatya'da ve Yazıhan ilçesinde devam ettirilmesi adına yapılan spor kompleksinde çalışmalar devam ediyor. Tesisin ilk etabında 1 Adet Cirit Sahası, 1 Adet Tribün ve Soyunma Odası, 1 Adet At Barınağı, 1 Adet Manejin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ilgililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Cirit sahasında yapılan çalışmaları değerlendiren Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, " İlçemize yapılan spor kompleksi inşaatımızın ilk etabının inşaat alanında fiziki olarak %55'lerdeyiz. Tesisimizin ihaleleri etap etap Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından tamamlanacak. İlk etap çalışmalarımızı inşallah Eylül ayı sonunda bitireceğiz. İlk etabımızda cirit alanı, oturma gurupları, tribün, soyunma odaları, at barınakları ve açık manej alanı olacak. İnşallah bu çalışmalarımızı Eylül ayının sonuna bitirmiş olacağız. Projemiz, içerisinde spor salonu, yürüyüş yolları, yarı olimpik yüzme havuzu ve çeşitli sporların yapıldığı yerleri kapsıyor. Bu konuda bizlere yardımcı olan milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza ve il başkanımıza teşekkür ediyorum. Spor tesisimiz ilçemize ve bölgemize hayırlı olsun. Biz sporun her türlüsünü seviyoruz ancak geleneksel ata sporları hakikaten ülkemizde unutulmaya yüz tutmuştu. Geleneksel ata sporlarımızı yaşatmak adına yapılan spor kompleksinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bölgede tek olan Atlı Cirit Spor Kulübümüz var. İnşallah tesisimiz tamamlandığında açılışına bütün Malatya'yı davet edeceğiz. Tesisimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Malatya'nın Türkiye'de spor yatırımları anlamında en fazla yatırımın yapıldığı yer olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "AK Parti denilince akla hizmet gelir. Bir taraftan yollar, çevre düzeni, meydan düzenlemeleri, alt ve üst yapılar, arıtmalar yapılırken Malatya'nın ve Yazıhan ilçemizin her tarafı şantiye halinde. Spor tesisleri anlamında Malatya şuanda Türkiye'de en fazla spor yatırımları alan ildir. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Malatya ziyaretinde yaklaşık 300 milyon değerinde bir rakam spor tesisleri olarak Malatya'ya tevdi edildi. Bunların da büyük bir ekseriyetle çalışmaları başladı ve yükselmeye devam ediyor. Sayın Bakanımız Bülent Tüfenkci ve Yazıhan Belediye Başkanımız Nevzat Öztürk'ün Gençlik ve Spor Bakanımızla görüşerek özellikle yok olmaya yüz tutmuş ata sporlarımızın gündeme getirilmesi, güncellenmesi ve sporun sevdirilmesi noktasında tesiste binicilik, atıcılık ve diğer spor alanlarının ihdas ediliyor olması Yazıhan ve Malatya açısından önemlidir. Allah devletimize bu anlamda zeval vermesin diyorum. Bizler el ele vererek, gönül gönüle vererek bu çalışmaların hemşerilerimizle buluşması için gerekli gayret ve çabayı sarf edeceğiz. Spor tesisimizin Malatya'mıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Abdulhamit döneminden itibaren Malatya'da bilindiği gibi Sultansuyu At Yetiştirme Merkezi var. Sultansuyu Türkiye'de yarış atlarının yetiştirildiği bir mekân. Dolayısıyla at yetiştiriciliğinin yapıldığı Sultansuyu'nun böyle bir tesisle de taçlandırılması Malatya'da atıcılığın ve biniciliğin önemini bir kat daha öne çıkarmıştır. İnşallah ulusal anlamda at yarışlarının yapılacağı bir mekân olması için Sayın Bakanımızla, milletvekillerimizle Sayın Cumhurbaşkanımıza da eksiklerimiz olursa gitmek kaydıyla bu eksikliklerimizi telafi edeceğiz. Yeter ki niyetimiz halisane olsun. Bugün Malatya'da olan sorunların hepsine el atılmıştır. Hizmetlerin şehrimize gelmesine talimat veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Hemşeri beratı verdiğimiz hemşerimiz Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz " diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, " Yeni bir Yazıhan oluşuyor. Nasıl Malatya büyüyorsa, Türkiye'de parlıyorsa, dünyada parlayan bir Malatya'yı inşallah göreceksek Yazıhan'da da yeni bir Yazıhan oluşuyor. Gerek sulamada gerçekleştirilen çalışmalar, gerek Büyükşehir Belediyemizin arıtma tesisleriyle, alt ve üst yapısıyla yaptığı çalışmalar, gerek Yazıhan Belediye Başkanımızın çalışmalarıyla yeni bir Yazıhan oluyor. Yazıhan hemen Malatya'nın yanı başında parlayan bir yıldız olacak inşallah. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sadece Malatya'nın değil bölgenin geleneksel sporlar anlamında uygulanan ilk projelerinden birinin çalışmalarını inceledik. Büyük bir alan üzerine kurulacak olan spor kompleksimizde atlı sporların yapılacağı alanda çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki yıl içerisinde yüzme havuzuyla birlikte diğer komplekslerin bulunduğu alanların ihalesini yaptığımızda spor tesisimiz bölgenin cazibe merkezi olacak" ifadelerini kullandı.

Yazıhan Spor Kompleksi inşaatı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor

Selahattin Gürkan, Bülent Tüfenkci, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yazıhan Spor Kompleksi inşaatı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor - Son Dakika


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