Yazıhan TOKİ konutlarının ihalesi yapıldı - Son Dakika

Yazıhan TOKİ konutlarının ihalesi yapıldı

13.10.2020 17:07
Yazıhan TOKİ konutlarının ihalesi yapıldı, System.String[]

Malatya'nın Yazıhan İlçesine yaptırılacak olan TOKİ konutlarının ihalesi yapıldı.

Malatya'nın Yazıhan İlçesine yaptırılacak olan TOKİ konutlarının ihalesi yapıldı.

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ilçeye TOKİ konutlarının yapılmasıyla ilçenin daha da gelişeceğini belirtip, " İlçemizde son yıllarda değişim, dönüşüm gösteren ve merkez ilçe olma yolunda ilerleyen bu doğrultuda konut ihtiyacının artmasından dolayı TOKİ'ye yaptığımız müracaat neticesinde Belediyemize ait olan arsamızı bedelsiz olarak verdik. 79 konut 3+1 ve 2+1 ve 1 ticari alan olmak üzere Toplu Konut Projesi ihalesi gerçekleştirilmiştir. İlçe Halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu hususta başta Cumhurbaşkanımıza ve milletvekillerimize ilçemiz adına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren ilçenin ihtiyacı olan değişim için büyük işler yaptıklarını bildiren Nevzat Öztürk, " ilçeye hizmet yapılması farkındalığı ile sağlam adımlarla planlamalarımızı ve projelerimizi hazırlayarak sağlam temeller üzerinde ilçemizi adeta bir şantiye haline getirdik. Birçok noktada projelerimiz başlattık. Hayata geçireceğimiz projeler ile ilçemizde iyi yönde büyük değişimler yaşanarak alt yapısından turizmine kadar bir çok sorununa çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi. - MALATYA

Yazıhan TOKİ konutlarının ihalesi yapıldı

Nevzat Öztürk, Malatya, Yazıhan, konut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yazıhan TOKİ konutlarının ihalesi yapıldı - Son Dakika

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