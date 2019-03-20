Yazılım Dünyası İstanbul'da Buluşuyor

Altıncı kez gerçekleştirilecek etkinlikte, yazılım dünyasının farklı alanlarında görev yapan isimler, katılımcılarla bir araya gelerek son dönemin öne çıkan konularını değerlendirecekler.

Peak tarafından düzenlenen ve bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek olan Istanbul Tech Talks, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da uygulama geliştiricileri bir araya getirecek. Etkinlikte, yazılım mühendisliğinde yılın öne çıkan başlıkları, yazılım alanında farklı konularda uzmanlaşmış ve alanında tanınmış isimler tarafından değerlendirilecek.

2 Nisan Salı günü İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Istanbul Tech Talks'ta, teknoloji dünyasının önde gelen kurumlarında görev yapan isimler, çalıştıkları alanlarda gelişen yeni teknolojileri ve deneyimlerini İstanbul'daki yazılım geliştiriciler ile paylaşacaklar.