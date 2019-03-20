Yazılım dünyası İstanbul’da buluşuyor
2 saat önce
Peak'in düzenlediği Istanbul Tech Talks, yazılım ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmayı bu yıl da sürdürüyor.
Peak'in düzenlediği Istanbul
Tech Talks, yazılım ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmayı bu yıl da sürdürüyor. Altıncı kez gerçekleştirilecek etkinlikte, yazılım dünyasının farklı alanlarında görev yapan isimler son dönemin öne çıkan konuları değerlendirecek.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:50
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