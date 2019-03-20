Son Dakika Haberleri: Yazılım dünyası İstanbul’da buluşuyor

Yazılım dünyası İstanbul’da buluşuyor

2 saat önce

Peak'in düzenlediği Istanbul Tech Talks, yazılım ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmayı bu yıl da sürdürüyor.

Yazılım dünyası İstanbul’da buluşuyor, System.String[]
Peak'in düzenlediği Istanbul Tech Talks, yazılım ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmayı bu yıl da sürdürüyor. Altıncı kez gerçekleştirilecek etkinlikte, yazılım dünyasının farklı alanlarında görev yapan isimler son dönemin öne çıkan konuları değerlendirecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:50 

İstanbul, Ekonomi
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