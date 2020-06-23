"Yazılım ekosistemini daha da ileri taşımak adına Türkiye Açık Kaynak Platformu'nu kurduk" - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yazılım ekosistemini daha da ileri taşımak adına Türkiye Açık Kaynak Platformu'nu kurduk" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile TÜBİTAK Açık Kaynak ve PARDUS Dönüşümü İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

İmza töreni öncesinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyanet İşleri Başkanlığının, İslam'la ilgili Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya evrensel düzeyde güvenilen ve referans alınan gözbebeği bir kurum olduğunu belirterek, "Başkanlığımız, teknolojinin sunduğu imkanlardan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyor. Böylece, yürütülen hizmetleri toplumun tüm katmanlarına eksiksiz bir şekilde ulaştırmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN İMZALANACAK PROTOKOLLE PARDUS'UN DİYANET'İN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATLARINDA 10 BİN BİLGİSAYARA YAYGINLAŞTIRILMASI MÜMKÜN OLACAK"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geçtiğimiz yıl tüm kamu kurumlarına örnek olacak bir karar aldığını vurgulayan Bakan Varank, şunları aktardı:

"Milli Yazılım Hamlesini hayata geçirerek; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarının tamamında bilgi-işlem altyapısını millileştirmeye odaklandı. Diyanette şimdiye kadar 872 kullanıcı TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım PARDUS'a geçti. Yurt dışındaki bulut sunucularındaki veriler, kurumun kendi veri merkezine taşındı. Ayrıca, bu dönemde Diyanet sunucularına TÜBİTAK'ın kurulum rehberini yayınladığı açık kaynak Jitsi video konferans sistemi de kuruldu. Böylece Başkanlığımız pandemi sürecinde, güvenli ve maliyet etkin bir sistemi en hızlı devreye alan kurumlardan oldu. Bugün imzalayacağımız protokolle Açık Kaynak PARDUS'un Diyanet'in merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılan 10 bin bilgisayara yaygınlaştırılması mümkün olacak. Bakınız bu durum yerli ve milli yazılım alanında, kamuda şimdiye kadar yapılmış olan en yaygın kullanım sözleşmesi anlamına geliyor."

Açık Kaynak teknolojilerin, bağımsız ve güvenli bir bilişim altyapısına sahip olmada kritik önem taşıdığının altını çizen Varank, "Açık kaynak teknolojileri kullanarak, ticari firmaların size çizmeye çalıştıkları sınırların dışına çıkmış oluyorsunuz. Tabi bu durum sizi bilişim alanında tüketici olmaktan çıkarıp, üretici olmaya teşvik ediyor" diye konuştu.

"BAKANLIK OLARAK YAZILIM EKOSİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNİ SON DERECE ÖNEMSİYORUZ"

Açık kaynağın aynı zamanda siber güvenlik açısından da önemli avantajlar sunduğunu söyleyen Bakan Varank, "Yurt dışından alınan ürünler; hem bilgi güvenliği hem de dış bağımlılık açısından önemli maliyetler doğurabiliyor. Biz Bakanlık olarak yazılım ekosisteminin geliştirilmesini son derece önemsiyoruz. Dijital dönüşüm ve yapay zeka temelli tüm teknolojilerin tabanında yazılım, yazılımın omurgasında ise insan kaynağı var" şeklinde konuştu.

"Yazılım ekosistemini daha da ileri taşımak adına Türkiye Açık Kaynak Platformu'nu kurduk"

Yazılım ekosistemini daha da ileri taşımak adına Türkiye Açık Kaynak Platformu'nu kurduklarını açıklayan Bakan Varank, "Platformda; özel sektörden, kamudan, sivil toplum kuruluşlarından ve üniversitelerden paydaşlarımız var. Yürüteceğimiz projelerle; ülkemizdeki yazılımcı sayısını ve niteliğini artırmayı hedefliyor, açık kaynak kodla geliştirilecek kritik yazılımları yurt içinde üretmek istiyoruz. Bu sayede; bilişim alanındaki dış bağımlılığı azaltacak, milli kaynakların yurt içinde kalmasını sağlayacak ve siber güvenlik sorunlarını bertaraf edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"ŞU AN 100 BİNE YAKIN KULLANICI PARDUS İŞLETİM SİSTEMİNİ KULLANIYOR"

PARDUS'un yaygınlaştırılmasının titizlikle yürüttükleri projelerden birisi olduğunu söyleyen Bakan Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an 100 bine yakın kullanıcı PARDUS işletim sistemini kullanıyor. Sağlık, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Milli Savunma Bakanlıkları ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi kurumlar halihazırda analiz ve dönüşüm sürecindeler. PARDUS'u erken yaşlarda öğrencilerimize de tanıtmak istiyoruz. Bu manada Milli Eğitim Bakanlığı ile sınıflardaki akıllı tahtalara özel bir PARDUS sürümünü yaygınlaştırıyoruz. PARDUS ne kadar yaygınlaşırsa; eksiklikleri de o denli tespit edilip raporlanacak ve bu sayede geliştirme süreçleri hızlanacak. Yeni teknolojiler için PARDUS sürümleri hazırlamaya devam ediyoruz. Nesnelerin interneti dünyasında en yaygın kullanılan ARM-işlemci tabanlı mini-bilgisayarlar için yakın zamanda bir sürüm çıkaracağız. Böylece PARDUS, masaüstü çözümleri yanında akıllı cihazlar arasında da yerini alacak. Gençlerin bu sistemi kullanmasını teşvik etmek için interaktif eğitim içerikleri hazırlıyoruz."

Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun son 2 aydır devam eden Açık Seminerleri hakkında da bilgiler paylaşan Bakan Varank, "Konunun ehli 70'den fazla uzman gönüllü olarak bu programa katkı sağladılar. Platformun sosyal medya kanalındaki seminerleri 400 bine yakın kişi tarafından izledi. Temmuz ayından itibaren öncelikle PARDUS olmak üzere, çevrim içi eğitimlere başlayacağız. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayanlara dijital rozet vereceğiz. Dijital rozete sahip olanlar, bu alandaki yetkinliklerini ispatlamış olacaklar. Yine Açık Kaynak Platformu kanalıyla, kodlama eğitim programları düzenleyecek ve yeni nesil yazılımcı okulları açacağız. Oyunla öğrenme temelli bu okullar her sene binlerce mezun verecek" diye konuştu.

"GÜNÜMÜZÜN BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ VE İLETİŞİM KANALLARINI AKTİF ŞEKİLDE KULLANIYORUZ"

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak İslam'ın çağları aşan evrensel mesajını tüm insanlıkla buluşturmak için gayret ettiklerini söyleyen Erbaş ise, yürütmekte oldukları hizmetleri daha geniş kitlelere ulaştırabilmek adına çağın teknolojik imkanlarını etkin şekilde kullanmaya çalıştıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"İnternet sitelerimizi ve mobil uygulamalarımızı sürekli geliştiriyoruz. Bilgiye erişim imkanlarını çeşitlendiriyoruz. Günümüzün bilgi teknolojilerini ve iletişim kanallarını aktif şekilde kullanıyoruz. Bu çerçevede; Başkanlık yayınları arasında yer alan yüzlerce eser ve dergi internet sitemiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden halkımızın istifadesine sunulmuştur. Bu amaçla yeni kurduğumuz Dijital Yayınlar Daire Başkanlığımız büyük bir ihtiyacı karşılamak için gayret etmektedir. Diyanet TV bünyesinde oluşturulan Diyanet Çocuk kanalı sosyal medya üzerinden yayına başlamıştır. 'Dini Soru Sorma, Hac Kayıt ve Kura İşlemleri, En Yakın Cami ve Kur'an Kursu Bilgilerini Öğrenme' gibi birçok hizmetimiz her vatandaşımızın kolaylıkla erişebileceği e-Devlet portalı üzerinden sunulmaktadır. Başta Diyanet Fetva olmak üzere, Namaz Vaktim, Diyanet Hafız, Kur'an Akademi, Diyanet Kitaplık, Diyanet Dergilik, Diyanet Çocuk Dergisi, Diyanet Radyo-Tv, Diyanet Takvim ve Çocuk Takvimi gibi birçok mobil uygulamamız milletimizin hizmetine sunulmuştur. Bu hizmetler, halkımız tarafından beğeniyle karşılanmakta, büyük bir memnuniyet duyulmakta, İslam dininin insanlığa huzur ve barış getiren evrensel mesajının toplumun tüm kesimlerine ulaştırılmasında önemli imkanlar sağlamaktadır."

"2018 YILINDA TEŞKİLATLARIMIZA, TÜM MÜFTÜLÜKLERİMİZE VE 150 BİN KADAR GÖREVLİMİZE GÖNDERDİĞİMİZ GENELGEYLE HER ALANDA ÖNCELİKLE YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLERİ KULLANMAYI TERCİH VE TEŞVİK EDİYORUZ"

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Türkiye'nin değerli bilim insanlarının tıptan eğitime, telekomünikasyondan uzay teknolojilerine, sanayi hamlelerinden ekolojik araştırmalara kadar her alanda ortaya koydukları emeği ve millileşme çabalarını desteklemeyi manevi bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden Erbaş, "Bu bağlamda 2018 yılında teşkilatlarımıza, tüm müftülüklerimize ve 150 bin kadar görevlimize gönderdiğimiz genelgeyle her alanda öncelikle yerli ve milli ürünleri kullanmayı tercih ve teşvik ediyoruz. Milletimize, 150 bin civarında hocamızla rehberlik etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"BİR AYDAN FAZLA SÜREDİR BAŞKANLIK MERKEZ TEŞKİLATIMIZDA 502 BİLGİSAYARIMIZDA TÜBİTAK TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN YERLİ VE MİLLİ İŞLETİM SİSTEMİMİZ PARDUS KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR"

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde faaliyetlerini sürdüren TÜBİTAK'la 2019 yılı Eylül ayından bu yana yürüttükleri ortak çalışmaların meyvesini vermeye başladığını söyleyen Erbaş, "Bir aydan fazla süredir Başkanlık merkez teşkilatımızda 502 bilgisayarımızda TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli ve milli işletim sistemimiz PARDUS kullanılmaya başlanmıştır. Geçtiğimiz haftadan itibaren PARDUS işletim sisteminin taşra teşkilatımızda da yaygınlaştırılması yönünde gayretlerimiz hızlanmıştır. Şu an itibariyle PARDUS kullanımı noktasında illerimizde ve ilçelerimizde 400 noktaya ulaşmış durumdayız. Sayın Bakanımızın ilgi ve destekleriyle TÜBİTAK'la yapacağımız ortak çalışmalar neticesinde, yerli ve milli yazılımlarımızı kullanma noktasında Diyanet İşleri Başkanlığı olarak güzel bir örnek teşkil edeceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Devletin milli teknoloji ve üretime yönelik çalışmalarını desteklemeyi dini ve milli bir vazife addettiklerini bildiren Erbaş, "Gençlerimizin de kendilerini bu alanda yetiştirerek devletimize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmalarını gönülden arzu ediyor ve destekliyoruz. Bu vesileyle milli imkanlarımızı geliştirme ve güçlendirmeye katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş arasında, Diyanet İşleri Başkanlığı ile TÜBİTAK İş birliği Protokolü imzalandı.

Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından son buldu.

(Mevlüt Hasgül/İHA)