Yazılım firmalarının gözde yatırım yeri Eskişehir

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) yönetici şirketi ATAP A.Ş. ile yazılım teknolojileri firması Felece A.Ş. arasında bir yatırım protokolü imzalandı. Yapılan protokolle, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde ATAP tarafından kurulacak olan Teknopark merkezinde yapılacak yatırımla kurumsal teknoloji çözümleri üzerine yazılımlar ve ürünler geliştirilerek, 100 nitelikli personel istihdam edilecek.

Eskişehir sanayinin gelişmesine ve yüksek teknoloji ürün üretimine yönlendirilmesi amacıyla hizmet veren Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) yönetici şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP A.Ş) önemli bir başarıya ve yatırıma imza attı. Sunduğu üstün teknoloji çözümleri sayesinde, geleceğin teknolojileri ile bugünün iş modellerini bir araya getiren yazılım çözümleri üreticilerinden olan Felece A.Ş. ile iş birliği yapan ATAP A.Ş. Eskişehir'de yapılacak yatırımla kurumsal teknoloji çözümleri üzerine yazılımlar ve ürünler geliştirilerek, 100 nitelikli personel istihdam edilmesini sağlayacak. Eskişehir OSB Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılan imza törenine ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Servet Turan, Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken ile Felece A.Ş. Genel Müdürü Oğuz Kaya ve Operasyon Yöneticisi Erdem Arıcı katıldı.

Saraç: 100 kişi istihdam edilecek

ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, Eskişehir Teknik Üniversitesi içerisinde toplam 2 bin metrekarelik kapalı alana sahip yeni teknopark binasının yapımının 2022'nin ilk çeyreğinde biteceğini söyledi. Başkan Saraç, Felece A.Ş. ile yaptıkları önemli iş birliğiyle Eskişehir Teknik Üniversitesinde kurulacak olan yeni teknopark binasındaki bin metrekarelik alanda firmanın çoğunluğu yeni mezun gençlerden olmak üzere 100 yazılımcının istihdamını sağlayacağını aktardı. Saraç, bin metrekarelik diğer binada ise teknoloji geliştirme bölgesine kazandırılacak yeni girişimciler ile birlikte 100 nitelikli personelin daha istihdam edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Yazılım ve yüksek teknoloji üretiminde Eskişehir bir merkez

İmza töreninde konuşan FELECE A.Ş. Genel Müdürü Oğuz Kaya, İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren firmalarının 2020 yılı içerisinde Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde bulunan Teknopark merkezinde yer almaya başladıklarını ve proje kapsamında Eskişehir'deki üniversitelerdeki yeni mezun ve öğrenim gören öğrenciler ile yaptıkları çalışmalardan elde edilen başarının kendilerini çok memnun ettiğini belirtti. Eskişehir'i tercih etmekle çok doğru bir karar verdiklerini görerek, yatırımlarını büyütmeye kararlaştırdıklarını belirten Genel Müdür Kaya, yeni protokolle Eskişehir'de daha fazla yazılım geliştirme konusunda daha fazla yatırım yaparak, yeni Ar-Ge projeleriyle istihdamı arttırmayı ve Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi eko sisteminde yeni iş ve yatırım imkanlarını ortaya çıkaracaklarını dile getirdi. Genel Müdür Kaya, Eskişehir'in yüksek teknoloji üretiminde ve ihracatında çok önemli bir merkez olduğunu, bunu yazılım alanında yapacakları yeni yatırımlarla desteklemekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin yazılım yatırımları açısından çok doğru bir cazibe merkezi olduğunu aktardı.

ATAP, Eskişehir'in teknolojik gücünü artırıyor

Gerçekleştirilen imza törenine ilişkin açıklamada bulunan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ise, Eskişehir sanayinin gelişmesine ve yüksek teknoloji ürün üretimine yönlendirilmesi amacıyla hizmet veren Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin (ETGB) bugün önemli bir teknoloji üretim noktası haline geldiğini söyledi. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, göreve geldiklerini günden bu yana, büyük sanayi ve teknoloji yatırımlarını Eskişehir'e kazandırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. 11 Mart 2021 tarihinde Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) yönetici şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı'nda (ATAP A.Ş) gerçekleştirilen genel kurul sonrası başkanlığa Metin Saraç'ın ve yeni yönetimin gelmesiyle birlikte, kısa sürede önemli çalışmalara imza atıldığını söyleyen Başkan Küpeli, ATAP'ın bünyesine yeni ve büyük firmalar kazandırılarak daha da güçlenmekte olduğunu, yüksek teknoloji üretimine yönelik var olan ekosistemi daha büyüterek, bölgede Ar-Ge yapan firma sayısın önümüzdeki dönemde hızla arttıracaklarını ifade etti.

Yeni yatırımlar yolda

Başkan Küpeli, genç yetenekleri keşfetmek için de kolları sıvayan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoparktan sonra Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde kurulacak olan teknoparkta da hizmet verecek olan Felece A.Ş. yetkililerine bu büyük ve önemli yatırımlarından dolayı teşekkür etti. Başkan Küpeli, açıklamasının sonunda Türkiye'nin önde gelen ve finansal piyasalar alanında yazılımlar üreten çok büyük bir firmayla daha, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yeni bir yatırım yapmaları konusunda görüşmeler sürdürdüklerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR