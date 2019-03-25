Yazılım Hatası 35 Uçuş İptal Ettirdi
48 dakika önce
Alman Hava Kontrolü'nün (DFS) bilgisayar sistemlerinde yaşanan hata sonucu 35 uçuş iptal edildi.
Alman Hava Kontrolü'nün (DFS) bilgisayar sistemlerinde yaşanan hata sonucu 35 uçuş iptal edildi.
Alman Hava Kontrolü'nün (DFS) bilgisayar sistemlerinde meydana gelen yazılım hatası nedeniyle Almanya
'nın en büyük havaalanı olan Frankfurt
Havalimanı'nda 22'si Lufthansa'ya olmak üzere 35 uçuş iptal edildi. İptallerden 10 bine yakın yolcunun etkilendiği açıklandı. Frankfurt Havaalanı
işletmecisi Fraport, DFS'de meydana gelen yazılım hatası nedeniyle iptallerin gerçekleştiğini, 27 Mart
gecesi yeni yazılımın devreye girerek sorunun giderileceğini açıkladı.
Pazar günü yapılan iptallerden 2 bin yolcu etkilenmişti. - FRANKFURT
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:24 Kaynak: İHA
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