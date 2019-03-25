Son Dakika Haberleri: Yazılım Hatası 35 Uçuş İptal Ettirdi

Yazılım Hatası 35 Uçuş İptal Ettirdi

48 dakika önce

Alman Hava Kontrolü'nün (DFS) bilgisayar sistemlerinde yaşanan hata sonucu 35 uçuş iptal edildi.

Yazılım Hatası 35 Uçuş İptal Ettirdi, System.String[]
Alman Hava Kontrolü'nün (DFS) bilgisayar sistemlerinde yaşanan hata sonucu 35 uçuş iptal edildi.

Alman Hava Kontrolü'nün (DFS) bilgisayar sistemlerinde meydana gelen yazılım hatası nedeniyle Almanya'nın en büyük havaalanı olan Frankfurt Havalimanı'nda 22'si Lufthansa'ya olmak üzere 35 uçuş iptal edildi. İptallerden 10 bine yakın yolcunun etkilendiği açıklandı.

Frankfurt Havaalanı işletmecisi Fraport, DFS'de meydana gelen yazılım hatası nedeniyle iptallerin gerçekleştiğini, 27 Mart gecesi yeni yazılımın devreye girerek sorunun giderileceğini açıkladı.

Pazar günü yapılan iptallerden 2 bin yolcu etkilenmişti. - FRANKFURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:24 Kaynak: İHA

Almanya, Frankfurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Milli Savunma Bakanlığına 600 İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti Van'da 14 Yerleşimin Yolu Kardan Kapandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 13:12:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yazılım Hatası 35 Uçuş İptal Ettirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]