Yazılım Hatası Frankurt'ta 35 Uçuş İptal Ettirdi
1 saat önce
İPTALLERDEN 10 bine yakın yolcunun etkilendiği açıklandı.
İPTALLERDEN 10 bine yakın yolcunun etkilendiği açıklandı. Frankfurt Havaalanı işletmecisi Fraport, DFS'de meydana gelen yazılım hatası nedeniyle iptallerin gerçekleştiğini, 27 Mart gecesi yeni yazılımın devreye girerek sorunun giderileceğini açıkladı. Pazar günü yapılan iptallerden 2 bin yolcu etkilenmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:34
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