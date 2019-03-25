Son Dakika Haberleri: Yazılım Hatası Frankurt'ta 35 Uçuş İptal Ettirdi

Yazılım Hatası Frankurt'ta 35 Uçuş İptal Ettirdi

1 saat önce

İPTALLERDEN 10 bine yakın yolcunun etkilendiği açıklandı.

Yazılım Hatası Frankurt'ta 35 Uçuş İptal Ettirdi, System.String[]
İPTALLERDEN 10 bine yakın yolcunun etkilendiği açıklandı. Frankfurt Havaalanı işletmecisi Fraport, DFS'de meydana gelen yazılım hatası nedeniyle iptallerin gerçekleştiğini, 27 Mart gecesi yeni yazılımın devreye girerek sorunun giderileceğini açıkladı. Pazar günü yapılan iptallerden 2 bin yolcu etkilenmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:34 

27 Mart, Frankfurt Havaalanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu Milyonların Maaşı Temmuz'da Artacak! İşte Kuruşu Kuruşuna Zamlı Maaşlar Erdoğan'ın Patentini Aldığı Sözün, İki Gazetecinin Olduğu Ortaya Çıktı Kırmızı Işıkta İnsanlar Geçerken Bekleyen Köpek Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 14:46:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yazılım Hatası Frankurt'ta 35 Uçuş İptal Ettirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]