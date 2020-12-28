Yazılım mühendisi 4 genç şehirlerine özel mobil paket servis uygulaması geliştirdi - Son Dakika

Yazılım mühendisi 4 genç şehirlerine özel mobil paket servis uygulaması geliştirdi

28.12.2020 12:19

Amasya'da yazılım mühendisi 4 girişimci genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde kısıtlamalardan etkilenen esnafı dahil ettikleri, şehre özel bir mobil paket servis uygulaması geliştirdi.

Amasya'da yazılım mühendisi 4 girişimci genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde kısıtlamalardan etkilenen esnafı dahil ettikleri, şehre özel bir mobil paket servis uygulaması geliştirdi.

Özellikle, restoran ve kafelerde paket servis uygulamasına geçilmesinin ardından, kentteki esnafın, kurye ve sipariş noktasında sıkıntı yaşadıklarını gören yazılım mühendisi Uğur Albayrak (33), Ahmet Yusuf Toğtay (22), Nurettin Taha Şahin (25) ve Ahmet Sinan Güler (25), merkezdeki tüm esnafın dahil olabileceği sanal bir AVM kurarak, isteyenlere de aynı zamanda kurye desteği sağlamaya başladı.

Bir ay önce başlayan uygulamadan şimdilik günlük ortalama 200 kişi yararlanıyor, girişimci gençler, verilen her sipariş için belirli bir komisyon ücreti alıyor.

Esnaf ve vatandaşların memnuniyet duyduğu uygulayamaya, Amasya'ya özgü "heri" kelimesinden esinlenerek "Heriii" ismini veren gençler, salgın döneminde yaşanan sıkıntılarla esnafın başa çıkmasını ve vatandaşların sağlıklı bir şekilde alışveriş yapmasını hedefliyor.

Uğur Albayrak, AA muhabirine, Amasya çarşısını bir mobil uygulamanın içine yerleştiren yazılım çözünürlüğü geliştirdiklerini söyledi.

Salgın döneminde insanların, az temas ve az zaman kaybı gibi yeni alışkanlıklar kazandığını, globalde bu alışkanlıklara, bilenen e-ticaret siteleriyle çözüm sağlandığını ifade eden Albayrak, şunları dile getirdi:

"Biz de bu alışkanlıklara yerelde bir çözüm getirmek için bu uygulamayı geliştirdik. Şehirde bulunan tüm esnafı bu uygulamanın içine yerleştirdik. Pandemiden dolayı tüm restoranlar paket servis hizmetine geçti. Birçok esnafımızın kurye hizmeti bile yoktu, biz esnaflarımızı uygulamaya dahil ederek kurye hizmeti de vermeye başladık. Bu sayede işlerinde sıkıntı yaşayan esnafımız kazanmaya başladı, müşteri dışarı çıkmadan istediği ürüne hızlı bir şekilde ulaşmaya başladı. Esnafımızı bu uygulama ile pandemi zamanında yaşadığı sıkıntılarla daha baş edilebilir bir seviyeye getirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın da sağlıklı bir şekilde alışveriş yapmasını hedefliyoruz."

Kentte bir restoranın yöneticiliğini yapan İlker Yemen ise, "Pandemi kısıtlamalarından dolayı sadece paket servis uygulamasına geçtik. Heriii uygulamasıyla müşterilerimize daha hızlı bir hizmet vermeye başladık, işlerimize katkı sağladı. Bu uygulamayı geliştiren arkadaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Müşterilerden Selim Uzamış ise uygulamayı geliştiren gençlere teşekkür ederek, "Pandemi döneminde, Amasya gibi küçük bir şehirde çok işimize yarayan bir uygulama oldu. Gayet sağlıklı bir şekilde, temassız olarak alışverişimizi yapıyoruz." dedi.

Yazılım mühendisi 4 genç şehirlerine özel mobil paket servis uygulaması geliştirdi
Yazılım mühendisi 4 genç şehirlerine özel mobil paket servis uygulaması geliştirdi
Yazılım mühendisi 4 genç şehirlerine özel mobil paket servis uygulaması geliştirdi
Yazılım mühendisi 4 genç şehirlerine özel mobil paket servis uygulaması geliştirdi

Sinan Güler, Ahmet Yusuf, Amasya, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yazılım mühendisi 4 genç şehirlerine özel mobil paket servis uygulaması geliştirdi - Son Dakika


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