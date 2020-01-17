Yazılım Sanayicileri Derneği yeni yönetimini seçti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yazılım Sanayicileri Derneği yeni yönetimini seçti - Son Dakika Ekonomi

Yazılım Sanayicileri Derneği yeni yönetimini seçti

7 saat önce

Yazılım Sanayicileri Derneği'nin (YASAD) yeni yönetim kurulu, İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampusü'nde bulunan genel merkezinde düzenlenen olağan genel kurulda belirlendi.

Yazılım Sanayicileri Derneği yeni yönetimini seçti, System.String[]

Yazılım Sanayicileri Derneği'nin (YASAD) yeni yönetim kurulu, İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampusü'nde bulunan genel merkezinde düzenlenen olağan genel kurulda belirlendi.


YASAD'tan yapılan açıklamaya göre, ThinkBig Digital Solutions Üst Yöneticisi Gönül Kamalı liderliğinde hazırlanan tek liste ile gidilen seçimlerde yeni yönetim oybirliği ile genel kurulun onayını aldı.


Seçimin ardından yapılan görev dağılımında 2020-2023 yıllarını kapsayan yeni dönemde Gönül Kamalı YASAD Başkanı oldu. Başarsoft CEO'su Alim Küçükpehlivan Başkan Yardımcısı, Model Business Solutions Genel Müdürü Atila Zeybek de Sayman oldu.


Görev süresi üç yıla çıktı, başkanlık sınırlandırıldı. Genel kurulda tüzük değişikliğine de gidilerek kurulu dernekler içerisinde bir ilke imza atıldı. Katılan üyelerin oybirliği ile yapılan tüzük değişikliğine göre, yönetim kurulunun görev süresi iki yıldan üç yıla çıkarıldı.

En önemli değişiklik ise daha önce sınırsız olan yönetim kurulu başkanlığının görev süresinin iki döneme indirilmesi oldu. Bu değişiklikle artık bir başkan en fazla 6 yıl üst üste bu görevi sürdürebilecek. Değişiklik öncesinde seçilebildiği dönem boyunca bir başkan istediği kadar bu görevde bulunabiliyordu.


"Hızlı girdik, büyük sonuçlar yaratmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YASAD Başkanı Gönül Kamalı, ilk hedeflerinin deneyim, bilgi ve birikim sahibi olan firmaların global ölçekte marka yaratmaları olacağını kaydetti.


Kamalı, öncü ve kritik teknolojilerde sektörel ve Türkiye ölçeğinde Ar-Ge yatırım strateji ve politikalarının geliştirilmesine de öncelik vereceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:


"Biz yönetim kurulumuzu belirlerken de kucaklayıcı ve sektörün sesini daha güçlü duyurabilecek isimlerin yer almasına özen gösterdik. Ayrıca yönetimdeki arkadaşlarımızın yarısı Hizmet İhracatçıları Birliği gibi yeni kurulan ve bizim için çok önemli olan bir kurumun komitelerinde yer alıyor. Biz yeni dönemde, kurumsallaşma, sürdürülebilir politikalar, şirket büyümeleri, marka değerlerinin artırılması ve global dünyadan ciddi pay alma konularına yöneleceğiz. Bunun için hemen gelecek hafta çok büyük bir çalıştay düzenleyeceğiz. Hızlı girdik, büyük sonuçlar yaratmayı hedefliyoruz."

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yazılım Sanayicileri Derneği, Maslak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğa Koleji'nde öğretmenlerin maaşları ödendi
Rekabet Kurumu, 4 posta ve kargo firmasına 61,4 milyon lira ceza kesti AK Parti ürün güvenliğine ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu İmamoğlu cemevleriyle ilgili soruya Diyanet'in faiz kararıyla yanıt verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 19:18:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yazılım Sanayicileri Derneği yeni yönetimini seçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]