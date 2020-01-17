Yazılım Sanayicileri Derneği yeni yönetimini seçti - Son Dakika
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Yazılım Sanayicileri Derneği yeni yönetimini seçti

14 dakika önce

Yazılım Sanayicileri Derneği yeni yönetim kurulunu belirledi.

Yazılım Sanayicileri Derneği yeni yönetimini seçti, System.String[]

Yazılım Sanayicileri Derneği yeni yönetim kurulunu belirledi. Tek liste ile gidilen seçimlerde katılan üyelerin tamamının oyunu alan yeni başkan Gönül Kamalı, "İlk hedefimiz global ölçekte bir marka yaratmak olacak" dedi.

Yazılım Sanayicileri Derneği, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:28 
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