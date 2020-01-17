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Yazılım Sanayicileri Derneği yeni yönetimini seçti
14 dakika önce
Yazılım Sanayicileri Derneği yeni yönetim kurulunu belirledi.
Yazılım Sanayicileri Derneği yeni yönetim kurulunu belirledi. Tek liste ile gidilen seçimlerde katılan üyelerin tamamının oyunu alan yeni başkan Gönül Kamalı, "İlk hedefimiz global ölçekte bir marka yaratmak olacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:28
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