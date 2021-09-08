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'Yazılım sektörünün büyüklüğü 565 milyar dolara ulaştı' - Son Dakika

'Yazılım sektörünün büyüklüğü 565 milyar dolara ulaştı'

08.09.2021 11:27
'Yazılım sektörünün büyüklüğü 565 milyar dolara ulaştı', System.String[]

Girişim Kulübü tarafından düzenlenen 'Teknoloji ve Yazılım Sektörünün Geleceği' konulu konferansta dünyada ve Türkiye'deki teknoloji ve yazılım sektörünün geleceği ele alındı.

Girişim Kulübü tarafından düzenlenen 'Teknoloji ve Yazılım Sektörünün Geleceği' konulu konferansta dünyada ve Türkiye'deki teknoloji ve yazılım sektörünün geleceği ele alındı. Deloitte'nin raporuna göre salt-yazılım şirketlerinin oluşturduğu küresel sektör büyüklüğü 565 milyar dolara ulaştı. Ayrıca büyümenin istikrarlı bir şekilde önümüzdeki 5 sene içerisinde de devam edeceği ifade edildi. Buna göre 2021 yılı sonunda 573 milyar dolar, 2022 yılında 612 milyar dolar, 2023 yılında 665 milyar dolar, 2024 yılında 730 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

Konferansta konuşan ekonomist Önder Tavukçuoğlu, "Yazılım sektörü diğer sektörlere göre yüksek çarpana sahiptir. Düşük girdi ile yüksek katma değer üretebilmektedir. Ayrıca yazılım sektörü, diğer sektörleri daha verimli ve rekabetçi hale getiren bir sektör olması dolayısıyla stratejik öneme sahiptir. Yazılım sektörü üretimden sanayinden günlük yaşamımıza her yerde var oldu. Dolayısıyla sektörlerin ve toplumun refahını artırmak için çok fazla önem verilmesi gereken bir alan olmuştur" diye konuştu.

"YAZILIM SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ PARLAK"

Teknoloji ve yazılım alanında faaliyet gösteren şirketlerin hızlı büyümesine örnek veren Tavukçuoğlu, özellikle pandemi döneminde büyük çıkış yakalayan Zoom üzerinden değerlendirme yaptı. Tavukçuoğlu, "2013 yılında kurulan ve koronavirüsle oluşan ihtiyaca çözüm olan Zoom adlı video konferans yazılım firmasının cirosu 1 milyar doların altında ve piyasa değeri 88 milyar dolardır. Sadece 2 bin 500 kişi istihdam eden Zoom firmasının değeri 88 milyar dolar iken 516 şirketin işlem gördüğü Borsa İstanbul'un piyasa değeri 209 milyar dolardır. Bu tablo bize yazılım sektörünün parlak geleceğini ve düşük yatırım girdisi ile yüksek katma değer yaratabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

500 BİN YAZILIMCI PROJESİ ÜLKEMİZİ ZİRVEYE ÇIKARTACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın başlattığı yazılım geliştiricisi projesinin sektörün iş gücü açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Tavukçuoğlu, "Sayın Bakanımız Mustafa Varank'ın büyük çaba gösterdiği yazılım geliştiricisi yetiştirme projesi ülkemizin ve sektörün gelişimi için hayati önem taşımaktadır. 2023 yılına kadar 500 bin yazılım geliştiricisi hedefi gerçekleşmesi halinde ülke olarak teknoloji ve yazılım sektöründe zirveye taşıyacaktır" dedi.


'Yazılım sektörünün büyüklüğü 565 milyar dolara ulaştı'
'Yazılım sektörünün büyüklüğü 565 milyar dolara ulaştı'

Mustafa Varank, Türkiye, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Yazılım sektörünün büyüklüğü 565 milyar dolara ulaştı' - Son Dakika


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