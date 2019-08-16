Yazılım sorunu Londra Borsası'nı aksattı
1 saat önce
Londra Borsası'nda işlem gören FTSE 100 ve FTSE 250 endeksleri teknik aksaklık nedeniyle borsanın açıldığı yerel saatle 08.00'den itibaren bir saat 40 dakikalık gecikme kaydetti.
Londra
Borsası'nda işlem gören FTSE 100 ve FTSE 250 endeksleri teknik aksaklık nedeniyle borsanın açıldığı yerel saatle 08.00'den itibaren bir saat 40 dakikalık gecikme kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:47
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