Son Dakika Haberleri: Yazılım sorunu Londra Borsası'nı aksattı
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Yazılım sorunu Londra Borsası'nı aksattı

1 saat önce

Londra Borsası'nda işlem gören FTSE 100 ve FTSE 250 endeksleri teknik aksaklık nedeniyle borsanın açıldığı yerel saatle 08.00'den itibaren bir saat 40 dakikalık gecikme kaydetti.

Yazılım sorunu Londra Borsası'nı aksattı, System.String[]
Londra Borsası'nda işlem gören FTSE 100 ve FTSE 250 endeksleri teknik aksaklık nedeniyle borsanın açıldığı yerel saatle 08.00'den itibaren bir saat 40 dakikalık gecikme kaydetti.
Londra, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:47 
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