Yazılım ve Ekonomi İlişkisi Paneli Yapıldı

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2019'un Beklentileri Ekonomi Ve Yatırım Zirvesi'nde Ele Alındı

Herkes "İş Yok Diyor" Ama Onlar Günlük 200 Liraya Çalışacak İşçi Bulamıyor