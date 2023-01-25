Yazılımcı Kaan Ortabaş: Yazılımcı olmak isteyenler sektörü takip etmeli - Son Dakika
Üye Girişi

Yazılımcı Kaan Ortabaş: Yazılımcı olmak isteyenler sektörü takip etmeli

25.01.2023 21:13
Yazılımcı Kaan Ortabaş: Yazılımcı olmak isteyenler sektörü takip etmeli

HublX'in kurucusu Kaan Ortabaş, yazılımcı olmak isteyen gençlerin öncellikle hayatında ne gibi değişiklikler yapması gerektiği hakkında ve sektöre yeni atılacak adaylar için gerekli tavsiyelerde bulundu.

Genç bir yazılım geliştiricisi olmanın ilk kuralı olarak, son teknolojinin ve sektördeki trendlerin takip edilmesi gerektiğini belirten yazılımcı Kaan Ortabaş, "Genç bir yazılım geliştiricisi olarak en son teknolojiler ve sektör trendlerinden haberdar olmak önemlidir. Bunu yapmanın bir yolu, sürekli olarak yeni programlama dilleri ve araçları öğrenmek ve bunları denemektir. Belirli öğrenme hedefleri belirlemek ve tutarlı bir çalışma programı oluşturmak da yardımcı olabilir. Ayrıca, diğer geliştiricilerle ağ oluşturmak ve çevrimiçi topluluklara katılmak, değerli kaynaklar ve destek sağlayabilir." dedi.

ÖNCE BİLGİSAYAR SONRA YAZILIM

Yazılım sektörüne girmek isteyen gençlerin önce bilgisayar bilimini, araştırması ve öğrenmesi gerektiğini aktaran Ortabaş," Atılacak adımlar açısından, bilgisayar bilimi temellerinde güçlü bir temel ile başlamanızı ve bir veya daha fazla programlama dili öğrenmenizi tavsiye ederim. Kişisel projeler oluşturarak pratik yapmak ve kodlama yarışmalarına veya hackathonlara katılmak da faydalı olabilir." ifadelerinde bulundu.

Yazılımcı Kaan Ortabaş: Yazılımcı olmak isteyenler sektörü takip etmeli

SEKTÖRE GİRİŞ ÇOK ÖNEMLİ

Her sektörde olduğu gibi yazılım sektöründe de teorik bilginin pratik ile pekiştirilmesi gerektiğine inandığını söyleyen Ortabaş, "Sektörde stajlar veya giriş seviyesi pozisyonlar yoluyla deneyim kazanmak da değerli gerçek dünya deneyimi sağlayabilir. Son olarak, geçmiş projelerden oluşan güçlü bir portföye ve ilgili deneyime sahip olmak, iş arama sürecinde yardımcı olabilir. Genç bir yazılımcı olarak adından kısa sürede söz ettirmek bilgi ve sektör analizi olacak bir şey. Bu sebeple az çok demeden teori ile pratiği bir arada yapma şansı olan gençler sektöre daha hızlı tutunacaktır." dedi.

YORUMLAR
500
Yazılımcı Kaan Ortabaş: Türkiye yapay zeka alanında önemli bir oyuncu olabilir Yazılımcı Kaan Ortabaş: Türkiye yapay zeka alanında önemli bir oyuncu olabilir

Yazılım Sanayicileri Derneği, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yazılımcı Kaan Ortabaş: Yazılımcı olmak isteyenler sektörü takip etmeli - Son Dakika


Son Dakika
00:27 Koronavirüsü bilen Bill Gates, dünyayı bekleyen yeni tehlikeye karşı insanlığı uyardı: Bu seferki daha acımasız
23:04 Apartmanın girişine kilitlediği kediyi tekme tokat dövdü! Vicdanları sızlatan anlar kamerada
23:31 Çarptığı kadının aracın kaputunun üzerinde kalmasına aldırış etmeden yoluna devam etti
23:39 Atkı, bere, ne varsa çıkarın! İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi, fazla zaman kalmadı
23:26 Oğuzhan Uğur, Fatih Terim'den özür diledi: 'R' yapıyorum, gençliğime ver hocam
23:18 Ünlü oyuncu Melek Baykal havaalanındaki uygulamaya çektiği video ile isyan etti: Böyle rezillik görmedim
23:15 Sinan Ateş sorusu soran muhabire "İşine bak" diyen Bahçeli'ye ABD'den tepki: Endişe duyuyoruz
23:12 Süper Lig'de bir devir daha kapandı! Erol Bulut ile yollar ayrıldı
23:04 Justin Bieber müzik haklarını 200 milyon dolara sattı
15:18 Cumhurbaşkanlığından Elon Musk'a Türkiye çağrısı: Geçtiğimiz dönemlerde ne tür sansürlerin uygulandığını ifşa edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2023 02:14:23. #1.13#
SON DAKİKA: Yazılımcı Kaan Ortabaş: Yazılımcı olmak isteyenler sektörü takip etmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement