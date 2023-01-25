Yazılımcı Kaan Ortabaş: Yazılımcı olmak isteyenler sektörü takip etmeli

Genç bir yazılım geliştiricisi olmanın ilk kuralı olarak, son teknolojinin ve sektördeki trendlerin takip edilmesi gerektiğini belirten yazılımcı Kaan Ortabaş, "Genç bir yazılım geliştiricisi olarak en son teknolojiler ve sektör trendlerinden haberdar olmak önemlidir. Bunu yapmanın bir yolu, sürekli olarak yeni programlama dilleri ve araçları öğrenmek ve bunları denemektir. Belirli öğrenme hedefleri belirlemek ve tutarlı bir çalışma programı oluşturmak da yardımcı olabilir. Ayrıca, diğer geliştiricilerle ağ oluşturmak ve çevrimiçi topluluklara katılmak, değerli kaynaklar ve destek sağlayabilir." dedi.

ÖNCE BİLGİSAYAR SONRA YAZILIM

Yazılım sektörüne girmek isteyen gençlerin önce bilgisayar bilimini, araştırması ve öğrenmesi gerektiğini aktaran Ortabaş," Atılacak adımlar açısından, bilgisayar bilimi temellerinde güçlü bir temel ile başlamanızı ve bir veya daha fazla programlama dili öğrenmenizi tavsiye ederim. Kişisel projeler oluşturarak pratik yapmak ve kodlama yarışmalarına veya hackathonlara katılmak da faydalı olabilir." ifadelerinde bulundu.

SEKTÖRE GİRİŞ ÇOK ÖNEMLİ

Her sektörde olduğu gibi yazılım sektöründe de teorik bilginin pratik ile pekiştirilmesi gerektiğine inandığını söyleyen Ortabaş, "Sektörde stajlar veya giriş seviyesi pozisyonlar yoluyla deneyim kazanmak da değerli gerçek dünya deneyimi sağlayabilir. Son olarak, geçmiş projelerden oluşan güçlü bir portföye ve ilgili deneyime sahip olmak, iş arama sürecinde yardımcı olabilir. Genç bir yazılımcı olarak adından kısa sürede söz ettirmek bilgi ve sektör analizi olacak bir şey. Bu sebeple az çok demeden teori ile pratiği bir arada yapma şansı olan gençler sektöre daha hızlı tutunacaktır." dedi.