"Yazılımın sektöre ya da firmalara özel oluşturulması gerekir" - Son Dakika

Yazılımın gün geçtikçe genelden özele doğru evrildiği günümüz dijital dünyasında gelecekteki yazılım trendleri hakkında açıklamalarda bulunan girişimci Turgut Umeç, "Dijitalleşmenin tüm alanlarda hissedildiği bu dönemde yazılımın özelleşmesiyle sektöre ya da firmalara özel oluşturulması gerekir" diye konuştu.

Yazılım çözümleri üretiminde sektörün önemli aktörlerinden olan Pomelo Soft'un CEO'su Turgut Umeç yeni yazılım trendini, "Yazılımda önemli olan ihtiyacı nokta atışı çözümlerle karşılamasıdır. Bunun için firmayı ve sektörü çok iyi tanımak, ne istediğini ve neye ihtiyacı olduğunu çok iyi analiz etmek gerekir. Bu aşamalar doğru yapılırsa yazılımın özelleşmesi ve ihtiyacı bire bir karşılaması oldukça kolaylaşır. Günümüz ve gelecek yazılım çözümleri özelleşmiş formlarda olmak zorunda" diyerek değerlendirdi.

"YAZILIMI ÖZELLEŞTİRİRKEN GÜÇLÜ BİR EKİPLE ÇALIŞMAK GEREKİYOR"

Yazılım ekibinin bu yeni yazılım trendindeki rolüne değinen Turgut Umeç, "Yazılım sektöründe de muhatabınıza kendini özel hissettirmenin önemli olduğu zamanlardayız. Şimdiye kadar genel yazılım hamleleri kullanarak üretebildiğimiz çözümleri şimdi sektörel bazda ve firma bazında üretebiliyoruz. Öyle olunca firma kendi sektörüne ve şirketine özel, nokta atışı yapılan çözüm hamlelerinden çok mutlu oluyor. Paket bir yazılım dahi olsa kreatif düzenlemelerle özelleştirmemiz mümkün olabiliyor. Bunu başarmak için de güçlü, vizyoner ve dinamik bir ekiple çalışmak gerekiyor" dedi.

"SEKTÖRÜN DİNAMİK VE YENİLİKÇİ ANLAYIŞA İHTİYACI VAR"

Yazılım sektörünün oldukça dinamik ve yenilikçi bir anlayışa ihtiyacı olduğunu ifade eden Umeç, "Her daim yenilenen trendlere ayak uydurmak ve gelişmelerden haberdar olmak gerekiyor. Dünyada gelişen yazılım sektörünün ülkemizde de çok ileri seviyelerde olması, Türk mühendislerin kendi alanlarına olan ilgilerinin ve hakimiyetlerinin bir sonucu. Pomelo Soft Yazılım olarak bu vizyona sahip mühendislerle çalışmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Pomelo Soft Kurumsal İletişim Direktörü Can Esmer de özel yazılım ile sektörde çözüm odaklı çalışmalarının hem kendilerine hem de firmalara önemli katkı sağladığının altını çizerek, "Yazılım dünyasında da her sektörde olduğu gibi karşı tarafı özel hissettirmek çok önemli. Günümüzde paket bir yazılım yerine sektörün ihtiyaçlarına yönelik kreatif yaklaşımlar ile ilerlememiz gerekiyor. Bu koşullarda başarılı olabilmek için odak noktamız sektörün ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların sağlıklı bir şekilde giderilmesidir" ifadelerini kullandı.