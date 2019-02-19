Son Dakika Haberleri: Yazılışının 950. Yılında Kutadgu Bilig

Yazılışının 950. Yılında Kutadgu Bilig

42 dakika önce

Kızılcahamam'da Kutadgu Bilig'in yazılışının 950. yılı münasebetiyle söyleşi düzenlendi.

Yazılışının 950. Yılında Kutadgu Bilig, System.String[]
Kızılcahamam'da Kutadgu Bilig'in yazılışının 950. yılı münasebetiyle söyleşi düzenlendi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, UNESCO tarafından kabul edilen Kutadgu Bilig'in yazılışının 950. yılı münasebetiyle, Bizim Anadolu Vakfı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda söyleşi yapıldı.

Öğretmen ve öğrencilere yönelik olarak düzenlenen söyleşide 1069 yılında Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig'de yer alan kavramlar ve bu kavramlara yüklenen anlamlar anlatıldı. Söyleşinin ardından, öğretim üyelerine İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş tarafından plaket takdim edildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:45 Kaynak: İHA

Ankara, Kızılcahamam, Kutadgu Bilig, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi Binali Yıldırım: Yavaş Konuşurum Soyadım Gibi İş Yaparım

Polis Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradığı İddia Edilen Üniversiteli Genç Kız, Suç Duyurusunda Bulundu Motosikletli Sapık, Cezaevinden Çıktıktan 1 Hafta Sonra 10 Kadını Taciz Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 21:27:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yazılışının 950. Yılında Kutadgu Bilig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]