Yazın Asfaltta Kışın Pistlerde Ter Döküyorlar

SITKI YILDIZ/ABDULLAH SÖYLEMEZ - Türkiye'de düzenlenen şampiyonalarda büyük başarılara imza atan Ağrılı sporcular, yazın kavurucu sıcağında asfaltta, kışın dondurucu soğuğunda ise pistlerde yeni madalyalar için ter döküyor.

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten ve aralarında milli takım sporcularının bulunduğu kayak takımı, çetin kış şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Yazın kavurucu sıcaklarda asfalt zeminde tekerlekli kayakla antrenman yapan kayak takımı, kışın sert geçtiği ve sıfırın altında 30 dereceye varan havada yeni başarılar için büyük çaba sarf ediyor.



Kentin kayaktaki başarılarına her geçen gün yenilerini eklemek isteyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, açtığı ücretsiz kurslarla yeni şampiyonları ülkeye kazandırmayı amaçlıyor.



"Milli sporcular yetiştirip ülkemize kazandıracağız"



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Cihan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve dünyada geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, sporcuların Bolu'da yapılacak yarışmaya hazırlandıklarını söyledi.



Ayrıca "Tatil coşkun, spor tutkun olsun" projesi kapsamında okullarda kayak sporu konusunda gayretli olan ve kendilerini yetiştirmek isteyen öğrencileri de takımlara kazandırdıklarını anlatan Demir, "Diğer branşlarda olduğu gibi kayakta da çalışmalarımız devam ediyor. Kayakta Türkiye'nin sporcu merkezi olan Ağrı'da milli sporcular yetiştirip ülkemize kazandıracağız. Bolu Gerede'deki yarışmalarda büyük dereceler bekliyoruz." diye konuştu.



Daha önce Balkan ikinciliği ile 13 Türkiye şampiyonluğu elde eden milli sporcu Zozan Malkoç, "Bu başarıyı önce kamp eğitimine borçluyuz. Arabamız sabah erken bizi kaldığımız kamp merkezinden alarak antrenman sahasına getiriyor. Antrenman pistimiz de çok güzel. Yarışmalara iyi hazırlanıyoruz. Ağrı'da yeni şampiyonlar da doğuyor. İnşallah onlar bizden daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.



Kayakta birçok Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Ömer Doğan da yarışmalara hazırlanmak için yoğun tempoyla çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Yarışma dönemine doğru ilerledik, gidiyoruz. Hedefimiz büyük kupayı almak inşallah. Daha büyük hedeflerimiz de var. Allah'ın izniyle Avrupa'da iyi bir puan elde edip olimpiyat kotası almak istiyoruz. Çalışmalarımız güzel gidiyor. Şu an antrenmanlarımızı yaparak Bolu'daki yarışmalara hazırlanıyoruz. Büyük kupayı almak her zamanki gibi adetimiz oldu. Yine bu adetimizi sürdürmek istiyoruz. Ağrı'daki kayakçıları Türkiye'nin yanı sıra dünyada tanıtmak istiyoruz. Hedefimiz bu."

