Yazın Biçtikleri Otları Kışın Kızakla Köye Taşıyorlar
56 dakika önce
HAKKARİ'de hayvancılık yaparak geçimini sağlayan köylüler, yazın dağlarda biçip biriktirdikleri otları, kış mevsiminde kızaklara yükleyip zorlu yolculuğun ardından evlerine getiriyor.
HAKKARİ'de hayvancılık yaparak geçimini sağlayan köylüler, yazın dağlarda biçip biriktirdikleri otları, kış mevsiminde kızaklara yükleyip zorlu yolculuğun ardından evlerine getiriyor.
Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Ağaçdibi köyünün sakinleri, yaz aylarında, kışın hayvanlarına yedirmek için dağlarda ot biçiyor. Köylüler otları, daha rahat taşımak için köye 3 kilometre mesafedeki yüksek bir alanda topluyor. Kış mevsiminde yağan karla birlikte köylüler, otları kızaklara yükleyip, köye indiriyor. Kızakla ot taşıyan köy sakinlerinden Ekrem Turan
, yıllardır bu yöntemi kullandıklarını belirterek, "Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Yazın yaklaşık bir ay boyunca dağlarda biçtiğimiz otları, belirli noktalara toplayıp kışın kızakla köye taşıyoruz. Hava sıcaklığının eksi 13 dereceye kadar düştüğü dondurucu soğukta bunu yapıyoruz" dedi.
Adil Adıyaman
ise yıllardır hep terörle anılan bölgenin artık tarım ve hayvancılıkla anılmasını istediklerini söyledi. - Hakkari
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:21 Kaynak: DHA
Kadın Kılığına Girip Dilenen Şahıs, Kameralara Yakalandı
Lüks Kafede Oturan Müşteriye Muştalı Saldırı! Korkunç Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Ünlü Prof. Dr. Üstün Dökmen'in Kurduğu Eğitim Akademisinde Şiddet Skandalı
Polise Vurmaya Çalışan Alkollü Sürücüyü Çevredekiler Linç Etmek İstedi