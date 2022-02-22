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Yazın doğasıyla, kışın da beyaz örtüsüyle hayran bırakıyor - Son Dakika

Yazın doğasıyla, kışın da beyaz örtüsüyle hayran bırakıyor

22.02.2022 11:26

Yazın doğasıyla, kışın da beyaz örtüsüyle hayran bırakıyorAKSARAY Hasan Dağı, yaz mevsiminde ormanlık alanı ve doğasıyla, kış mevsiminde ise beyaz örtüsüyle 4 mevsim rengarenk görüntülerle hayranlık uyandırıyor.

Yazın doğasıyla, kışın da beyaz örtüsüyle hayran bırakıyor

AKSARAY Hasan Dağı, yaz mevsiminde ormanlık alanı ve doğasıyla, kış mevsiminde ise beyaz örtüsüyle 4 mevsim rengarenk görüntülerle hayranlık uyandırıyor.

Türkiye'de bulunan 13 aktif volkanik dağ arasında yer alan Hasan Dağı yaz mevsiminde olduğu gibi kış mevsiminde de gezmeye gelenleri ağırlıyor. 4 mevsim birbirinden güzel manzaralara sahne olan Hasan Dağı yazın ormanlık alanı ve yeşil doğasıyla, kışın da beyaz örtüsüyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Türkiye'nin en genç volkanik dağlarından biri olan ve Aksaray ile Niğde sınırları içinde yer alan Hasan Dağı kış mevsiminde de havaların soğuk olmasına rağmen doğaseverlerin uğrak yeri oluyor. Zirvesi 3 bin 268 rakımda olan ve bin 900 rakıma kadar araçla çıkılabilen Hasan Dağını gezmeye gelen vatandaşlar dağın yamacında fotoğraf çektirip yürüyüş yapıyor. Dron ile görüntülenen görkemli Hasan Dağı kartpostallık görüntülere sahne olurken, ziyaretçiler Hasan Dağının manzarasını izlemeye geldiklerini söylüyor.

Yazın doğasıyla, kışın da beyaz örtüsüyle hayran bırakıyor
Yazın doğasıyla, kışın da beyaz örtüsüyle hayran bırakıyor
Yazın doğasıyla, kışın da beyaz örtüsüyle hayran bırakıyor

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Yazın doğasıyla, kışın da beyaz örtüsüyle hayran bırakıyor Yazın doğasıyla, kışın da beyaz örtüsüyle hayran bırakıyor

Hasan Dağı, Türkiye, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yazın doğasıyla, kışın da beyaz örtüsüyle hayran bırakıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yazın doğasıyla, kışın da beyaz örtüsüyle hayran bırakıyor - Son Dakika
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