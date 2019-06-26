Yazın en mutlusu çocuklar
2 saat önce
ANTALYA'da yaz mevsimi, en çok çocukları mutlu etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:29 Kaynak: DHA
ANTALYA'da yaz mevsimi, en çok çocukları mutlu etti. Denize girip serinleyenlerin yanı sıra su çocuklar, fıskiyelerden fışkıran sularla oynadı.
Hava sıcaklığının 35 derece olduğu Antalya
'da yüzde 70'e ulaşan nem oranı bölgede yaşayan vatandaşları ve tatilcileri de bunalttı. Kimi zaman denizde serinleyen çocuklar, su fıskiyelerinin bulunduğu alanı oyun parkına çeviriyor. Güneş altında olmalarına rağmen sıcaklığı hissetmeyen minikler, saatlerce fışkıran suyu kovalıyor. Çocukların eğlencesine zaman zaman büyükler de ortak oluyor.
- Antalya
İşte Mehmet Topal'ın Fenerbahçe'den ayrılık sebebi
Antalya'da yakalanan 2 metre boyundaki köpek balığı, görenleri hayrete düşürdü
Kavgayı görüp gelen bahçıvanı döverek öldürdü
Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Adana'da vatandaşlar zor anlar yaşadı