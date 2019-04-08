Yazın Habercisi Yolda… Edirne Bahar Şenliği İçin Sayılı Günler Kaldı!
46 dakika önce
Bu baharda da Trakya'yı müziğe doyuracak olan "Edirne Bahar Şenliği" için geri sayım başladı.
Geçen yıl Edirne'de binlerce kişiyi ve ünlü sanatçıları ağırlayan "Edirne Bahar Şenliği" bu yıl da oldukça iddialı isimlerle yazı müjdelemeye geliyor.
EDN Ajans ve Aziz Gül Organizasyon iştiraki "Trakya Organizasyon"tarafından düzenlenen ve her yıl olduğu gibi bu yıl da 2-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalde sahne alacak isimler de belli oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:10 Kaynak: Bültenler
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