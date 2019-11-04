Son Dakika Haberleri: Yazın kulaç attıkları denize bu kez oltalarını attılar
Son Dakika Güncel Yazın kulaç attıkları denize bu kez oltalarını attılar

Yazın kulaç attıkları denize bu kez oltalarını attılar

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaklaşık 7 aydır devam eden deniz sezonu havaların Kasım ayının girip havaların soğuması ile sona erdi.

Yazın kulaç attıkları denize bu kez oltalarını attılar, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaklaşık 7 aydır devam eden deniz sezonu havaların Kasım ayının girip havaların soğuması ile sona erdi. Vatandaşlar havalar serinleyince aylardır kulaç attıkları denize bu defa oltalarını atıp balık tutmaya başladı.


Marmaris'te Kasım ayına kadar devam eden sıcaklar kasım ayının girmesi ile birlikte yerini serinliğe bıraktı. Deniz sezonu bitince şezlonglar boşaldı sahiller balıkçılara kaldı. Marmaris ilçesinde plajlarda yazın güneşlenecek yer bulunmazken sezonun bitmesi ile her yer boşaldı. Sahillerin boşalması ve güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar yazın kulaç attıkları denize bu kez oltalarını at şanslarını bekliyor. - MUĞLA

Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:41 Kaynak: İHA
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