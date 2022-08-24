Cennet koylarda müsilaj değil, çamur kabusu - Son Dakika
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Cennet koylarda müsilaj değil, çamur kabusu

24.08.2022 16:48
Cennet koylarda müsilaj değil, çamur kabusu

Yazın nüfusu 1 milyonu geçen turizm merkezi Bodrum'da sabah aniden bastıran sağanak yağış tatilcileri şok etti.

Yazın nüfu su 1 milyonu geçen turizm merkezi Bodrum'da sabah aniden bastıran sağanak yağış tatilcileri şok etti. Şiddetli yağmur sebebiyle çamur akan derelerin döküldüğü zümrüt yeşili cennet koylar çamur deryasına dönerken, o anlar havadan dron ile de görüntülendi. Bazı turistlerin çamura aldırış etmeden sağanak yağmur altında yüzmeleri dikkat çekti.

Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü tatil merkezi Bodrum'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur tatilcileri şaşkına çevirdi. Şiddetli rüzgar ve yağmur sebebiyle birçok evin ve tesisin balkonlarını su bastı. Şiddetli yağmur sebebiyle çamur akıp denize dökülen dereler Akyarlar ve Akçabük koylarını çamur deryasına çevirdi. Cennet koyların çamura bulanmış o anları havadan dron ile de görüntülendi.

Yağmur sebebiyle birçok teknenin içerisine de su doldu. Çamur deryasına dönen Akçabük koyunda demirleyen bir yattaki turistlerin çamura rağmen yüzüp yağmurun tadını çıkarmaları dikkat çekti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Bodrum, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cennet koylarda müsilaj değil, çamur kabusu - Son Dakika

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