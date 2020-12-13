Yazın nüfusu 2 milyona kadar ulaşan Muratpaşa'da suç işleme oranı yüzde 17 azaldı - Son Dakika

Yazın nüfusu 2 milyona kadar ulaşan Muratpaşa'da suç işleme oranı yüzde 17 azaldı

13.12.2020 10:17
Yazın nüfusu 2 milyona kadar ulaşan Muratpaşa'da suç işleme oranı yüzde 17 azaldı, System.String[]

Antalya'nın 510 bin olan nüfusu yaz aylarında 2 milyona kadar ulaşan Muratpaşa ilçesinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre bu yıl suç işleme oranı yüzde 17 oranında azalırken, kadına şiddetle mücadelede de başarılı sonuçlar alındı.

Antalya'nın 510 bin olan nüfusu yaz aylarında 2 milyona kadar ulaşan Muratpaşa ilçesinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre bu yıl suç işleme oranı yüzde 17 oranında azalırken, kadına şiddetle mücadelede de başarılı sonuçlar alındı. Uygulamaya girdiği 2018 yılından bu yana Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen bin 102 çağrıya anında müdahale eden ekipler, koruma altındaki hiçbir kadının zarar görmesine izin vermedi.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Polis vatandaşın huzur ve güven içinde kalabilmesi için suç ve suçlularla etkin bir şekilde mücadele ediyor, yapılan çalışmalarla adeta kuş uçurtmuyor. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 2019 tutuklu sayısı ile 2020 tutuklu sayısı karşılaştırıldığında tutuklu sayısında yüzde 250'lik bir başarı görüldü.

2019 yılına göre suç oranında yüzde 17'lik azalma

Muratpaşa sorumluluk alanının genişliği, çok sayıda turistik noktanın bulunması, ekonomik cazibesi ve mevsimsel özellikleri sebebiyle yerli ve yabancı birçok kişinin ilgi odağı konumunda. 56 mahalleden oluşan ve 510 bin kişilik ilçenin nüfusu yaz aylarında 2 milyona kadar çıkıyor. İlçenin konumunun önemi dolayısıyla da güvenlik tedbirleri kapsamında suçlulara göz açtırılmıyor. 2019 yılı Nisan-Kasım aylarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olaylarda yüzde 17'lik bir azalma sağlandı. Kişilere karşı işlenen suç oranı 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 14 azaldı. Topluma karşı işlenen suçlarda yüzde 25'lik, millete ve devlete karşı işlenen suçlarda yüzde 33'lük, takibi gereken suçlarda ise yüzde 43'lük bir azalma meydana geldi.

Muratpaşa Emniyeti'nden korona virüs ile mücadele

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Covid-19 salgını ile mücadelede özverili çalışmalarıyla da dikkat çekti. Korona virüsle mücadele kapsamında ilçedeki denetimlerini arttıran Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, salgının başlangıcından Kasım ayına kadar olan sürecin raporunu çıkardı. Raporda en çok ceza kesilen iş yerleri arasında eğlence amaçlı toplanma (kumar- parti), bar, kafeterya, dernek lokalleri, restoranlar bulunurken, sokağa çıkma yasağına uymayanlar, karantina yasağına uymayanlar ve sosyal mesafe ihlali yapanlara yaptırım uygulandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında 115 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 3 bin 750 kişi hakkında ise idari işlem gerçekleştirildi.

KADES üzerinden gelen bin 102 çağrıya müdahale edildi

Kadınların ve çocukların her türlü şiddete maruz kalmasını engellemek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan Kadın destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen çağrılar da anında karşılık buldu. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görev alanında 2018 yılından bu yana bin 102 kişi KADES üzerinden yardım çağrısında bulundu. Çağrılara anında cevap verip 3 dakika içinde bölgeye intikal eden ekipler, Aile İçi Büro Amirliği'nden koruma kararı aldıran kadınların zarar görmesini engelledi. - ANTALYA

Yazın nüfusu 2 milyona kadar ulaşan Muratpaşa'da suç işleme oranı yüzde 17 azaldı
Yazın nüfusu 2 milyona kadar ulaşan Muratpaşa'da suç işleme oranı yüzde 17 azaldı
Yazın nüfusu 2 milyona kadar ulaşan Muratpaşa'da suç işleme oranı yüzde 17 azaldı
Yazın nüfusu 2 milyona kadar ulaşan Muratpaşa'da suç işleme oranı yüzde 17 azaldı
Yazın nüfusu 2 milyona kadar ulaşan Muratpaşa'da suç işleme oranı yüzde 17 azaldı

Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yazın nüfusu 2 milyona kadar ulaşan Muratpaşa'da suç işleme oranı yüzde 17 azaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Elini kolunu sallayarak marketi soymaya çalıştı! Çalışanlara silah doğrulttuğu anlar kamerada Kısıtlamada kokoreç yemek için dışarı çıkan alkollü sürücü, izin belgesinden oldu Bakan Koca'dan sonra Bilim Kurulu üyeleri de konuştu: Kısıtlamaların asıl etkisi önümüzdeki hafta görülecek Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti Bakan Koca'yı ilk kez böyle göreceksiniz! "Devlet 100 milyon lira zarara uğratıldı" iddiasını kürsüye vura vura yalanladı Nijerya'da silahlı saldırganlar yüzlerce öğrenciyi kaçırdı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç
Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi         
09:46
Bahçesinde yetiştirdiği papaya meyvesinden sezonda 45 bin TL gelir elde ediyor Bahçesinde yetiştirdiği papaya meyvesinden sezonda 45 bin TL gelir elde ediyor         
09:40
CHP'de yeni taciz iddiası! Konya İl Başkanı hakkında disiplin soruşturması başlatıldı CHP'de yeni taciz iddiası! Konya İl Başkanı hakkında disiplin soruşturması başlatıldı         
09:36
Taksici ve sürücü arasındaki yol verme inadı, bomboş yolda kazaya neden oldu Taksici ve sürücü arasındaki yol verme inadı, bomboş yolda kazaya neden oldu         
08:50
Süleyman Soylu'dan HDP'li vekillere çok ağır sözler: Haysiyetsizler Süleyman Soylu'dan HDP'li vekillere çok ağır sözler: Haysiyetsizler         
01:02
Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün         
22:08
Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı         
21:21
Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi         
19:26
Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti         
14:40
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı         
13:18
Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin         
12:51
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş         
11:43
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 10:49:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yazın nüfusu 2 milyona kadar ulaşan Muratpaşa'da suç işleme oranı yüzde 17 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei