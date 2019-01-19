Son Dakika Haberleri: Yazın Ot Biçtikleri Makine ile Kışın Kar Temizliyorlar

Yazın Ot Biçtikleri Makine ile Kışın Kar Temizliyorlar

27 dakika önce

Trabzon'un Maçka ilçesi Gürgenağaç mahallesinde yaşayan Osman Özcan, yazın ot biçmede kullanılan ot biçme makinesinin önüne monte ettiği kepçe ile evinin yolunu kardan temizliyor.

Trabzon'un Maçka ilçesi Gürgenağaç mahallesinde yaşayan Osman Özcan, yazın ot biçmede kullanılan ot biçme makinesinin önüne monte ettiği kepçe ile evinin yolunu kardan temizliyor. Maçkalı Osman Özcan, Karadeniz zekasının önünde hiçbir sorunun çözümsüz kalmayacağını bir kere daha gösterdi. Karla kaplanan evinin yolunu açmak için Karadeniz usulü kar küreme aracı yapan Özcan, komşusuna ait ot biçme makinesinin önüne kepçe şeklinde bıçak monte etti. Maçka Belediyesi'ne ait kar küreme araçlarının evinin yolunun dar olması nedeniyle giremediğini kaydeden Özcan "Karı nasıl temizleyebilirim diye düşünüyordum. Arkadaşım çayır biçme makinesi vardı onu aldım. Makineye bir bıçak monte ettim. Kaynağını ben yaptım. Baktım ki oluyor. Basit olmuştu. Biraz daha geliştirdim, daha güzelini yaptım. Evimin önünü temizleyebiliyorum. Buraya büyük makineler giremiyor. Komşularımdan talep geliyor. 'Gel benim evin önünü de aç' diyorlar. Artık yaşlandığım için herkese yardım edemiyorum. Bu makineyi geliştirmeyi düşünüyorum. Bu makineyi yazın çayır biçerken kullanıyoruz, kışın da karları temizliyoruz" dedi. Osman Özcan'ın komşusu Halil Yazıcı ise, "Komşum güzel bir icat yaptı. Kendi evinin yanı sıra komşularının da evinin önünü temizliyor. Yazın bu makine ile çayır kesiyor kışın kar kürüyoruz" ifadelerini kullandı.

(Ozan Köse/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:31 Kaynak: İHA

Maçka, Osman Özcan, Kar, 3. Sayfa
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