Yazın rengi turuncu

Yılın rengini belirleyen, global renk otoritesi Pantone'nin 2020 Yaz kataloğunda üç farklı turuncu tonuna rastlıyoruz. İlki canlı, ama hafif güneşten yanmış tavrıyla sonbahara da uyarlanabilecek olan portakal kabuğu tonu... İkincisi; yazın seyretmeye doyamadığımız günbatımlarını andıran parlak turuncu. Sonuncusuysa sarıyla açık turuncu arasında kalan safran rengi...

Her biri, adeta farklı cilt tonlarına da uyum sağlayabilsin diye seçilmiş. 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarının sergilendiği moda haftalarında da enerjisi yüksek bu rengin birçok farklı tonunu, farklı formlarda bolca görüyoruz. Örneğin, Marc Jacobs'un şapkasıyla birlikte tasarladığı safran rengi elbise romantik yaz geceleri için idealken, Erdem'in dantelin geleneksel havasıyla bir araya getirdiği, parlak turuncu tonlarındaki zamansız tasarım, yaz davetlerine eşlik edecek tarzda.

Erkek koleksiyonlarında da durum farklı değil. Jacquemus'un sarı trikoyla tamamladığı turuncu şort, Lanvin'in çoban düğmeleriyle birleştirdiği turuncu gömlek ve daha nicesi... Bu canlı renk, farklı ortamlar için tasarlanmış versiyonlarıyla her yerde.

New Era, Beymen'in kasketiyle canlı renklere yer açın. 269 lira.

Havanızı değiştirecek terlikler İpekyol mağazalarında. 132 lira.

Batik desenli bu model Bershka'nın erkek koleksiyonundan... 99.95 lira

Canlı bir ton için Trendyolmilla'da şık bir alternatif var. 34.99 lira.

Tam bir yaz gözlüğü. Üniseks kullanılabilir. Mango'dan... 119.99 lira.

Bu mayo şortu erkekler için Koton'dan seçtik. 49.99 lira

Vakkorama'da bulabileceğiniz Preach çoraplar... 115 lira.

Püsküllü bir etek isterseniz Urban Muse'dan alabilirsiniz. 259 lira.

Keten, yazın rengi turuncuyla bir araya gelmiş. Mudo'da. 139.99 lira.

Dantelle hareketlendirilmiş bu elbiseyi H&M'den seçtik. 399 lira.

Nasıl eşleştirmeli?

Turuncu başlı başına gösterişli bir renk olduğu için daha nötr tonlarla tamamlayabilirsiniz. Bej, haki, kahverengi ve ekru gibi doğayı yansıtan renklerle uyum içinde olur. Mavinin tonları ve özellikle lacivert de turuncuya çok yakışıyor, günbatımı ve denizin birleşimi niteliğinde bir görünüm yaratıyor. Leylak ve menekşe tonlarını da turuncuyla birlikte kullanarak canlı enerjiyi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.