Yazın Sahili Kışın Dağlarıyla Antalya'da Kar Keyfi...kar Yağışını Fırsat Bile Vatandaşlar Doyasıya...

Yazın sahili, kışın dağlarıyla Antalya'da kar keyfi...Kar yağışını fırsat bile vatandaşlar doyasıya eğlendi -Aileler çocukları ile birlikte kar topu oynayıp kayarak kardan adam yaptı.

Yazın sahili, kışın dağlarıyla Antalya'da kar keyfi...Kar yağışını fırsat bile vatandaşlar doyasıya eğlendi

-Aileler çocukları ile birlikte kar topu oynayıp kayarak kardan adam yaptı.

-Karda mangal keyfi yapmayı unutmadılar



ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte sahil kesiminde Manavgat ve Alanya'dan yüzlerce vatandaş Akseki'ye kar keyfi için akın ettiler.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, Akseki - Seydişehir kara yolu üzerinde Ak Çeşme, Kumlu Boğaz, Püser Boğazı, Cevizli kavşağında yol boyu aileleri ile birlikte kar keyfi yaşadılar. Karda aileler çocukları ile birlikte kar topu oynayıp kayarak kardan adam yapıp aynı zamanda mangal keyfi yaptılar. Eğlenceli zaman geçirdiler.

Manavgat'tan arkadaşları ile birlikte kar topu oynamak için geldiklerini söyleyen Berkay Daldan,"Akseki'ye kar keyfi yaşamak için Manavgat'tan geldik. Geçtiğimiz hafta sonu yağan karda doyasıya eğlendik. Burası çok güzel. Herkes Manavgat'ta denize girerken biz burada kar topu oynayıp, kayarak eğlendik. Antalya'mız bir dünya kentidir."

Ailesi ile birlikte Manavgat ilçesinden Akseki'ye kar keyfi yapmaya geldiklerini söyledi. 8 yaşındaki Ayşenaz Şahin, "Burada kar keyfi yaptık. Herkesi buraya davet ediyorum. Burası Uludağ kadar güzel."

8 yaşındaki Ahmet Gök ise, "Manavgattan Akseki'ye kar keyfine geldik. Burası bildiğin Uludağ gibi, Burası Uludağ'dan daha güzel. Kardan adam yapıyorsun, kayarsın, kartopu oynarsın. Çok güzel."

Akseki'ye aileleri ile birlikte kar keyfine gelen Büşra Akın ise, "Burası çok güzel. Manzara süper. Çocuklarımızla Burada çok eğlendik. Çok güzel vakit geçirdik. Burası Uladağ'dan farksız bir manzara. Çok güzel eğlendik. Antalya'da güneş varken, deniz ve kumun ardından 60 kilometre Toroslara yukarı çıkın böyle güzel bir manzara ile karşılaşıyoruz. Yaz ve kış mevsimini aynı anda yaşayabiliyoruz." diye konuştu.

Eşi ve çocukları ile birlikte kar keyfi yapmaya gelen Mustafa Gök, "60 kilometre uzaklıktan kar keyfi için ailemizle birlikte Manavgat'tan Akseki'ye geldik. Burada mangal keyfi yapıp, kartopu oynadık. Kayak yaptık. Antalya'da dört mevsimi birden yaşıyoruz. Sürekli buraya geliriz. Burasının diğer kayak bölgelerinden hiçbir farkı yoktur." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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