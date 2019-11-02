Yazın saklanıp kışın habercisi olarak çiçek açıyor

Türkiye'de en az 6 çeşidinin olduğu bilinen, Güneybatı Muğla ve Antalya bölgesinde yetişen C.graecum çeşidi yaban sıklamenler çiçek açmaya başladı.



Sonbahar mevsiminde ilk yağmurların düşmesi ile yapraksız şekilde sadece çiçek açmaya başlayan sıklamenler doğa severlerin dikkatini çekiyor. İlk yağmurlarda açık veya koyu pembe olarak çiçek açan sıklamenler mevsimin ilerleyen günlerinde yağmurların artmasıyla koyu yeşil renkte yaprakları da topraktan çıkmaya başlıyor.



Kumluca Doğa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği (KUDOSK) Başkanı Muttalip Demiröz, yaklaşık 15 yıldan beri dağlarda yürüyüş yaptıklarını ve özellikle Batı Toroslarda yürümedikleri bölge kalmadığını belirterek bu bölgenin endemik bitki örtüsünü yakından tanıdığını ifade etti. Demiröz, "Dünyada sadece Batı Antalya bölgesine mahsus olan sıklamen türünün başındayız. Sıklamen olarak birçok çeşidi olmakla birlikte bu çeşidi sadece bu bölgede olmaktadır. Biz yıllardır yürürüz bu bölgede zarar vermeyiz. İlk yağmurlarla birlikte çiçeklerini açar. Altında soğanı vardır. Bu soğan bu bitkinin yıllarca yaşamasını sağlar. Değişik renkleri vardır. Biz bir tanesinin önündeyiz. Bu bitki endemiktir. Biz doğacı olarak bu bitkiye zarar vermeyiz. Hiç kimsenin de bu bitkiye zarar vermesini istemiyoruz" dedi.



KUDOSK üyesi Ayhan Baylan ise, "Sonbaharda çiçekler açar. Kış mevsiminde de yaprakları açar. Kış mevsiminin sonuna doğru çiçekleri kaybolur, sadece yaprakları kalır. Yaz mevsimine doğru yaprakları kaybolur. Toprak altında soğanı vardır. Soğan yaz mevsimi boyunca kendini hazneder. Yaz mevsiminden sonra sonbaharda ilk yağmurlarla birlikte çiçekler yeniden açarak bu evreyi tamamlar" diye belirtti. - ANTALYA