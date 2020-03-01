Yazın serinlemek için mağaraya kar depoladılar - Son Dakika
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Yazın serinlemek için mağaraya kar depoladılar

6 saat önce

Yazın serinlemek için mağaraya kar depoladılarKONYA'nın Derebucak ilçesinde yaşayanlar, yaz günleri düğün ve festivallerde ikram edilen içeceklerde kullanılmak için yaklaşık 16 metre derinliğindeki 'Cula Deliği' adı verilen mağaraya kar depoladı.

Yazın serinlemek için mağaraya kar depoladılar

KONYA'nın Derebucak ilçesinde yaşayanlar, yaz günleri düğün ve festivallerde ikram edilen içeceklerde kullanılmak için yaklaşık 16 metre derinliğindeki 'Cula Deliği' adı verilen mağaraya kar depoladı.

Toros Dağları'nda yer alan ve yaklaşık 7 bin nüfusa sahip Derebucak'ta, kışın yağan karın, mağaralarda depolanıp, yaz aylarında kullanılması gelenek haline geldi. Bu nedenle de her yıl mart ayında 1800 rakımlı Kocadağ'ın zirvesindeki 'Cula Deliği' adlı mağara alanında 'Kar Basma Şenliği' düzenleniyor. Yaklaşık 3-4 metre yüksekliğe ulaşan karı, kürek ve testerelerle parçalayan ilçe halkı, 16 metre derinliğindeki mağaraya atarak depoluyor. Depolanan kar ise yaz aylarında çıkartılarak, düğün ve festivallerde ikram edilen içeceklere katılıyor.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, geleneksel hale gelen kar depolama işlemenin geçtiğimiz yıllarda şenlik havasında geçtiğini ancak bu yıl Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen havan saldırısında askerlerin şehit düşmesi nedeniyle, askerler için dua edilip, sade bir etkinlik gerçekleştiğini belirtti.

Yazın serinlemek için mağaraya kar depoladılar

Toros Dağları, Derebucak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:40 Kaynak: DHA
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