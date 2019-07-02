Son Dakika Haberleri: Yazın son trendleri Bodrum İç Mimari ve Dekorasyon Fuarı'nda
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Yazın son trendleri Bodrum İç Mimari ve Dekorasyon Fuarı'nda

1 saat önce

Yazın son model ürünlerinin sergileneceği DECOYAP Bodrum Fuarı, 22-25 Ağustos tarihleri arasında Heredot Kültür ve Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerle buluşacak.

Yazın son trendleri Bodrum İç Mimari ve Dekorasyon Fuarı'nda, System.String[]
Yazın son model ürünlerinin sergileneceği DECOYAP Bodrum Fuarı, 22-25 Ağustos tarihleri arasında Heredot Kültür ve Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerle buluşacak.

Banyo ve mutfak donanımlarından ev mobilyalarına, aydınlatma ünitelerinden beyaz eşya ve ankastreye, havuz ekipmanlarından bahçe mobilyalarına kadar dekorasyona dair tüm yeni trendlerin sergileneceği DECOYAP Bodrum Fuarı, 22-25 Ağustos tarihleri arasında Heredot Kültür ve Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerle buluşacak. 90 üretici firmanın katılacağı fuarda, gün boyu iç mimari ve dekorasyonla ilgili konferans ve paneller düzenlenirken, ziyaretçilerin keyifli vakit geçirebilmesi için canlı müzik performansları da yer alacak.

Ege'nin iki yakası DECOYAP Bodrum Fuarı'nda buluşacak

Yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin kayıt yaptırdığı fuar; Bodrum, Kuşadası, Marmaris, Çeşme, Didim ve Fethiye'nin yanı sıra Rodos, Kos, Meis, Midilli ve Samos'tan da dekorasyon tutkunları ağırlayacak. Fuarın bölge ekonomisi için büyük katkı sunacağını belirten Demos Fuarcılık Koordinatörü Sebahattin Aslan, "DECOYAP Bodrum Fuarı, ziyaretçilerin yanı sıra lüks inşaat projelerinin yoğunlaştığı bölgedeki mimar, tasarımcı ve satın alma sorumlularını da ağırlayacak. 25 yıllık fuarcılık tecrübemizle düzenlediğimiz DECOYAP Bodrum Fuarı, yeni müşterilere ulaşmak isteyen firmalar için bulunmaz bir fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılı bilgi ve ücretsiz giriş davetiyesi için Demos Fuarcılık web sayfasından bilgi alınabilir. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:40 Kaynak: İHA
Bodrum, Ekonomi
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