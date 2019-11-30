Yazın süs havuzu, kışın buz pateni pisti

İsveç'in başkenti Stockholm'de süs havuzu da buz pateni pistine dönüştürüldü.



Başkent Stockholm'de 50'ye yakın süs havuzu aşırı soğuklar nedeniyle buz tuttu. Stockholm belediyesi de gençlerin bu havuzlardan faydalanabilmesi için buz pateni pistine dönüştürdü. Stockholm'ün merkezi olan Kungstragarden (Kral Bahçesi) parkındaki süs havuzundaki sular buz tutunca, buz pistine çevrildi. 10 bin metrekarelik parkta yazın ise çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Stockholm belediyesinin tahsis ettiği antrenörler tarafından buz pateni olan havuzlarda gündüz ve akşam saatlerinde her yaş grubuna buz pateni eğitimi veriliyor. Bu parklar 7 den 70'e herkesin uğrak yeri oluyor. İsveç'in ünlü buz pateni şampiyonları bu parklardaki buz pateni havuzlarında yetişiyor. - STOCKHOLM