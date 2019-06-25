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Yazın tadı bu tesiste çıkacak

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve BESOT tarafından işletmesi yapılan Necmi Temizel Spor Kompleksi'nde yaz sezonu açılıyor.

Yazın tadı bu tesiste çıkacak, System.String[]

Manisalılar tesis içerisinde yer alan hijyenik ve güvenli havuzda bir yandan yazın tadını çıkarırken, yeşillikler içerisindeki kafeteryada da dinlenme fırsatı bulacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve BESOT tarafından işletmesi yapılan Necmi Temizel Spor Kompleksi, sizleri yazın tadını çıkaracağız havuz keyfine davet ediyor. Manisalıların hizmetine sunulan havuz, Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü ziyaretçilerini ağırlayacak. Saat 10.00-18.00 arası açık olan ve giriş ücreti 25 TL olan tesiste, Manisalılar gün boyu serin sularda yazın tadını çıkarabilecek.Bunun yanı sıra tesis içerisinde yer alan kafeteryada da Manisalılar keyifle vakit geçirebilecek.

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:23 Kaynak: Bültenler
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