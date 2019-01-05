Son Dakika Haberleri: Yazın Topladığı Elmaları Aç Kalan Kuşlar İçin Tekrar Ağaçlara Astı

Yazın Topladığı Elmaları Aç Kalan Kuşlar İçin Tekrar Ağaçlara Astı

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ikamet eden duyarlı bir vatandaş, aç kalan kuşlar için bahçesindeki meyve ağaçlarından yazın topladığı elmaları tekrar geri astı.

Yazın Topladığı Elmaları Aç Kalan Kuşlar İçin Tekrar Ağaçlara Astı, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde ikamet eden duyarlı bir vatandaş, aç kalan kuşlar için bahçesindeki meyve ağaçlarından yazın topladığı elmaları tekrar geri astı.

İlçenin Tuğ Mahallesi'nde ikamet eden duyarlı vatandaş Sinan Kıranşal, kuşların soğuk kış günlerinde aç kalmaması için bahçesindeki ağaçları elmalarla donattı. Yaz aylarında bahçede topladıkları elma ve armutları, soğuk havalarda dışarıda aç kalan kuşlarla paylaşan Kıranşal, bu sayede çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşların bir nebze olsun yiyecek sıkıntısını gidermiş oluyor. Kuşların aç kalmaması için herkesin duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade eden Kıranşal, "Malumunuz bölgemiz çok soğuk bir bölge ve kış çok çetin geçiyor. Ne yazık ki dışarıdaki canlılar bu durumdan olumsuz şekilde etkileniyorlar. Hal böyle olunca, bende kendi imkanlarımla yazın kendime ait bahçemden meyve ağaçlarından toplamış olduğum elmaları, aç kalan kuşlar yesin diye kışın tekrar ağaçlara geri astım. Bu şekilde bahçeye gelen kuşlar bir nebze olsun karınlarını doyurabilmiş oluyorlar. Onlar yedikçe, ben yenisini bırakıyorum. Herkesin bu noktada duyarlı olması gerekiyor. Evlerinin balkonlarına, pencere kenarlarına ve belirli bölgelere yiyecek bırakılırsa güzel olur" diye konuştu. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Tatvan, Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parayla Poşet Alanlara Tazminat Hakkı Doğuyor İnterpol Tarafından Aranırken Bursa'da Yakalanan Kadınlar İfadeleri Ortaya Çıktı

Son Dakika! Bakan Kurum: Eczanelerde Poşetlerin Ücretsiz Olmasıyla İlgili Usul ve Esasları Yayınlayacağız Son Dakika! Adalet Bakanı'ndan Af Açıklaması: Teknik Çalışmalar Birkaç Aya Tamamlanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 13:33:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yazın Topladığı Elmaları Aç Kalan Kuşlar İçin Tekrar Ağaçlara Astı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]