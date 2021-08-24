Üye Girişi
Yazın tüketilen içeceklere dikkat: Aşırı sıcak vücutta elektrolit kaybına yol açıyor - Son Dakika

Yazın tüketilen içeceklere dikkat: Aşırı sıcak vücutta elektrolit kaybına yol açıyor

24.08.2021 10:49
Yazın tüketilen içeceklere dikkat: Aşırı sıcak vücutta elektrolit kaybına yol açıyor, System.String[]

Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri, aşırı sıcağın vücutta sıvı, mineral ve elektrolit kaybına yol açtığını belirterek yazın içilmesi gereken içeceklerle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri, aşırı sıcağın vücutta sıvı, mineral ve elektrolit kaybına yol açtığını belirterek yazın içilmesi gereken içeceklerle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri, aşırı sıcakların görüldüğü yaz aylarında insan vücudunun normalden çok daha fazla su kaybı yaşadığını belirterek, "Sıcak yaz günlerinde vücuttan birçok mineral, elektrolit ve sıvı atılır. Bu kaybın takviye edilerek yerine konması bedensel fonksiyonların yerine getirilmesi için çok önemlidir" dedi.

Öğr. Gör. Merve İşeri, dehidrasyondan nasıl korunulması gerektiğini şöyle anlattı:

"Su, içinde hiçbir katkı bulunmayan, şeker ve tuz yüklemesi yapmayan; insan vücudunun en şiddetle gereksinim duyduğu içecektir. Sık sık su ile vücuda takviye yapılması gerekir. Su içmeyi sevmeyenler sularını salatalık, limon, çubuk tarçın, karanfil, çilek dilimleri veya buz küpleri ile zenginleştirerek tatlandırabilirler. Ancak şeker veya tuz eklemekten kaçınılmalıdır."

SÜT VE AYRAN VÜCUDUN KAYBETTİKLERİNİ GERİ KAZANDIRIYOR

Süt ve ayranın da protein, karbonhidrat, kalsiyum ve elektrolitler açısından zengin olduğunu ve vücudu desteklediğini belirten İşeri, "Özellikle terleme ile vücuttan atılan sodyumun yerine konmasında süt önemli rol oynar. Benzer şekilde, ayran da vücudun kaybettiklerini geri kazandırırken aynı zamanda probiyotik özelliği sayesinde sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur" değerlendirmesi yaptı. Merve İşeri, ayranın tuzsuz veya az tuzlu içilmesi gerektiğini de vurguladı.

Taze sıkılmış sebze ve meyve sularının da içerdikleri vitamin ve mineraller açısından zengin ve lezzetli alternatifler olacağını kaydeden İşeri, "Özellikle salatalık veya karpuz gibi su içeriği yüksek olan sebze meyvelerle hazırlanan meyve suları sağlıklı bir tercih olur" dedi.

MEŞRUBAT VE ALKOLDEN KAÇINILMALI

Öğr. Gör. Merve İşeri, sıcak havalarda içilmesi kesinlikle tavsiye edilmeyen içecekler konusunda ise şu bilgileri verdi: "Yazın içerisinde yüksek oranda şeker ve katkı maddesi bulunan sporcu içecekleri ile gazlı veya gazsız meşrubatlar, hazır meyve suları ve büyük oranda su kaybına neden olan alkollü içeceklerden kaçınmak gerekir."


Yazın tüketilen içeceklere dikkat: Aşırı sıcak vücutta elektrolit kaybına yol açıyor
Yazın tüketilen içeceklere dikkat: Aşırı sıcak vücutta elektrolit kaybına yol açıyor

Gastronomi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Yazın tüketilen içeceklere dikkat: Aşırı sıcak vücutta elektrolit kaybına yol açıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Suriyeli genç, 10:42 Suriyeli genç, "Bavulunu topla" yorumuna oynayarak cevap verdi: Biz sizi göndereceğiz 68 adet suç kaydı olan iki kadın hırsız, içi para dolu çelik kasayı çaldı 10:16 68 adet suç kaydı olan iki kadın hırsız, içi para dolu çelik kasayı çaldı Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu 10:04 Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu
Oyuncu Celil Nalçakan, 09:56 Oyuncu Celil Nalçakan, "Tarih bilinci olan genç küpe takmaz" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt verdi: Ustaya saygımız sonsuz da bu ne Allah Aşkına Milletvekili Ümit Özdağ'ın Afgan esnafını hedef göstermesi sosyal medyada tepki çekti 09:19 Milletvekili Ümit Özdağ'ın Afgan esnafını hedef göstermesi sosyal medyada tepki çekti Taliban'ın Afganistan'da giremediği tek bölgeye Türk basını girdi 07:32 Taliban'ın Afganistan'da giremediği tek bölgeye Türk basını girdi
Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı 00:17 Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt: Devlet, aşı zorunluluğu getirmedi 19:59 Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt: Devlet, aşı zorunluluğu getirmedi

Son Dakika Haberleri
10:58 Yeni günde altının gram fiyatı 488 liradan işlem görüyor
10:42 Suriyeli genç, "Bavulunu topla" yorumuna oynayarak cevap verdi: Biz sizi göndereceğiz
10:40 Yeni güne yatay seyirle başlayan dolar 8,42'den işlem görüyor
10:27 Taksim'de turistlerden fazla para isteyen taksici, trafikten men edildi
10:15 68 adet suç kaydı olan iki kadın hırsız, içi para dolu çelik kasayı çaldı
10:13 Bakan Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını söyledi
10:04 Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu
09:56 Oyuncu Celil Nalçakan, "Tarih bilinci olan genç küpe takmaz" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt verdi: Ustaya saygımız sonsuz da bu ne Allah Aşkına
09:51 14 yaşındaki Reyhan'dan 22 gündür haber alınamıyor
09:47 Taliban, ABD ordusunun geride bıraktığı silahları satılmak üzere Pakistan'a nakletmeye başladı
Yeni günde altının gram fiyatı 488 liradan işlem görüyor Yeni günde altının gram fiyatı 488 liradan işlem görüyor         
10:58
Yeni güne yatay seyirle başlayan dolar 8,42'den işlem görüyor Yeni güne yatay seyirle başlayan dolar 8,42'den işlem görüyor         
10:41
Bakan Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını söyledi Bakan Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını söyledi         
10:13
Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin         
10:00
Taliban, ABD ordusunun geride bıraktığı silahları satılmak üzere Pakistan'a nakletmeye başladı Taliban, ABD ordusunun geride bıraktığı silahları satılmak üzere Pakistan'a nakletmeye başladı         
09:48
Turuncu kategorideki terörist, Ataşehir'de saklandığı adreste yakalandı Turuncu kategorideki terörist, Ataşehir'de saklandığı adreste yakalandı         
08:35
İran, Taliban ile akaryakıt ihracatı anlaşması imzaladı İran, Taliban ile akaryakıt ihracatı anlaşması imzaladı         
07:28
Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a Ayça Damgacı dahil oldu Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a Ayça Damgacı dahil oldu         
21:15
Mucize kurtuluş kameralarda! Atmaktan vazgeçtiği adım hayata bağladı Mucize kurtuluş kameralarda! Atmaktan vazgeçtiği adım hayata bağladı         
19:37
Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili üzen gerçek: Tetiği kendi çekmiş Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili üzen gerçek: Tetiği kendi çekmiş         
18:46
3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları 3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları         
17:47
12 yaşındaki kayıp kıza Büyükçekmece'de ulaşıldı! Bulunduğu yerle ilgili bir detay dikkat çekti 12 yaşındaki kayıp kıza Büyükçekmece'de ulaşıldı! Bulunduğu yerle ilgili bir detay dikkat çekti         
17:09
Canlı yayında büyük buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra bulduğu öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum Canlı yayında büyük buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra bulduğu öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum         
17:04
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı         
15:21
Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt         
15:17
Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü         
14:46
49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı 49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 11:05:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yazın tüketilen içeceklere dikkat: Aşırı sıcak vücutta elektrolit kaybına yol açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement