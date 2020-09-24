Yazın yıpranan cildinizi yenileyin

Yazın güneş ışınlarının yıpratıcı etkisiyle cildimiz kalınlaşır, matlaşır, nemini kaybeder ve kırışır. Havuz sularının tahriş edici etkisiyle cildimiz kurur. Ter ve nemin etkisiyle de tıkanan gözenekler akneye ve siyah noktaya meyilli hale gelir. Yaz belki ruhumuzda ve anılarımızda güzel izler bırakırken cildimizi yorar. Şimdi, o yorgunluğu atma vakti...

Temizlikte maden suyu

Yaz aylarında nem ve sıcaklığın artmasıyla derimiz hava alamaz hale gelir ve tıkanıklıklar, siyah noktalar, cilt gözeneklerinde genişleme gibi sorunlar artar. Hatta uygun bakılmayan ve korunmayan ciltlerde mantar oluşumu da gözlenir. Aşırı terleyen kişilerde ter kanallarının tıkanmasıyla isilikler ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda cildin maden veya termal sularla temizlenmesi işe yarayacaktır. Yüz temizliği için kolonya veya alkol içeren temizleyiciler kullanılmamalıdır. Bunlar cildin pH dengesini bozar, tahrişe sebep olur. Hatta kolonya veya parfüm içeren temizleyiciler de güneşe duyarlılığı artıracağından leke oluşumuna neden olabilir.

Su mucizesi

Cildin en temel maddesi sudur. Bir doğa mucizesi olan su, cildimizin temel yapıtaşlarının korunmasında ve tamirinde rol alır. Yaşlanmayla birlikte deri ve deri altı dokulardan su kaybedilir. Cildimiz kurudukça kırışırız. Cildimiz de canlılığını ve gençliğini devam ettirebilmek için suya yani neme ihtyaç duyar. Çünkü yenilenmek için hücrelerin suya ihtiyacı vardır. Günde en az 2 litre su tüketmek cilt ve beden sağlığı için çok önemlidir.

Medikal bakımlar

Dermatolog kontrolünde yapılan cilt bakımları leke problemlerinde, kırışıklık tedavisinde ve sivilceli ciltlerin tedavisinde etkindir. Bu işlemlerden en çok sevdiğim oksijenin gücünü kullanarak yapılan cildin tüm ihtiyacını karşılamaya yönelik çok yönlü bakımlardır. Arındırma, besleme ve oksijen sağlama yoluyla cilde etki eden bu sistem doğal kaplıcaların ciltte yarattığı etkiyi taklit ederek vücutta bakım yapılan bölgelere oksijen gönderen bir tepki oluşumunu tetikler. Aynı anda da cildi ölü hücrelerden arındırır. Uygulama sırasında ve sonrasında cildin temel gıda maddeleriyle beslenmesi için uygun ortamı yaratır. Yüz bakımında cildi yeniden canlandırmak ve rengini eşitlemek için vücudun kendi doğal mekanizmalarını kullanarak oluşan lekelenmeleri ve kırışıklıkları en aza indirir. Yine meyve asitleri kullanılarak yapılan peelingler, ciltte birikmiş ölü tabakaların temizlenmesi ve yenilenmesini sağlar. Özellikle AHA ve salisilik asitler yağlanmış, kalınlaşmış, akneye meyilli ciltlerde sebumdan arınmasına ve sebum dengesinin sağlanmasına yardım eder.

"BBL forever young" ile doping etkisi

BBL forever young, tedavisi daha parlak, pürüzsüz, gergin ve genç bir cilde kavuşmak için tasarlanmış yeni nesil bir ışık sistemidir. Özellikle güneş, sigara, çevre kirliliğinin tetiklediği cilt yaşlanmasını ve deformasyonunu geri döndürmek ve cilt kalitesini artırmak için kullanılır. BBL, cildin genel problemlerinin tedavisini sağlar. Leke, ince kırışıklık, akne, kılcal damar problemi, cilt renk tonu kaybı gibi yaz sonrası daha da belirginleşen bu durumların onarılması için kullanılan bir yöntemdir. Uygulama acısızdır ve ortalama 20-40 dakika arasında sürer. Bu tedavinin en göze çarpan tarafı ciltteki tüm yaşlanma belirtilerine aynı anda etki ediyor olmasıdır. Uygulama sonrası hemen sosyal hayata dönülür. Doğallığından ödün vermeyenler tercih eder.

Olmazsa olmaz mezolifting

Bakımların yetersiz olduğu yıpranmış ciltlerde, vücudumuzun bağ dokusunda temel yapı taşı olarak bulunan ve yaşla azalan hyaluronik asit, kolajen, vitamin, mineral, amino asit içeren ürünleri cilt alt tabakasını uyarabiliyoruz. Cildin kaybettiğini yerine koymak amacıyla uygulanan bu yöntemle cilt tekrar yenilenme döngüsünü başlatır. Kolajen sentezi uyarılarak sıkılaşma ve nem artışıyla cilt tazelenir. Stres, hava kirliliği, güneşin zararlı ışınları ve geçen yılların ciltteki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmayı amaçlayan bu tedavi yöntemi mezolifting işlemidir. Cildin kaybettiği nem, vitamin, aminoasit ve mineral desteği deri altına verilir. Böylelikle deri içten içe kendini yeniler. Yüz, boyun, dekolte ve özellikle el bölgesinde oluşan kırışıklıkları, yaşlanma etkilerini geriletir. Güneşle birlikte sigara ve alkol kullanımından da zarar gören cildin yeniden yapılanmasını sağlar.