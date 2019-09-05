Yazın yorulan cildinize sonbahar bakımı…

Tüm yaz boyunca güneş, deniz, havuz, rüzgar derken birçok faktöre bağlı olarak cildin yorulduğuna dikkat çeken Ergül Keskin Conture Make up Studio'nun Kurucusu, Kontür Makyaj Eğitmeni Ergül Keskin, sonbahar gelirken yaptırılabilecek cilt bakımlarını anlattı.

Cildinizin bakıma ihtiyacı var

Keyifli ve bir o kadar yorucu yaz mevsimi geride kalıyor. Sıcak havaların belki de en çok etkilediği unsurların başında cildimiz geliyor. Tüm yaz güneşin zararlı UV ışınlarına maruz kalan, deniz ve havuzda yıpranan, rüzgarla nemini ve canlılığını kaybeden cildin taze bir başlangıca ihtiyacı var.

Çünkü nem kaybı hem cildin kalitesini etkileyerek matlaştırıyor hem de erken yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Kurumuş bir ciltte ince kırışıklıklar daha hızlı yer edinirken aynı zamanda bakımsız ve solgun bir görünüme neden oluyor. Üstelik yaz mevsiminin istenmeyen mirası güneş lekeleri de cildin estetiğini olumsuz anlamda etkiliyor. Tüm bu sorunlarla başa çıkmakta zorlanan kişiler ise çözümü profesyonel cilt bakımında buluyor.

BB Glow ile pürüzsüz bir cilt mümkün

BB Glow, herhangi bir kimyasal veya fondöten kullanılmadan yapılır, bu sebeple cilde zararı değil faydası vardır. Öncelikle işlem ile birlikte serum içerisinde yer alan maddeler; ciltte sıkılaşma, akne ve damar izlerinde azalma sağlar.Aynı zamanda ciltte fondöten etkisi sunarak pürüzsüz, aydınlık bir görüntü yaratır. Doğal bir siluet için etkili sonuçlar yaratan BB Glow'un kalıcılığı ortalama 4 ay ile 1 yıl arasında değişmektedir.

Mikro iğneler aracılığıyla yapılan bu işlem, serumların cilde nüfuz etmesiyle pürüzsüz bir görünüm elde edilmesini sağlar. İşlem sırasında kullanılan serum, fondötenin sıvılaştırılmış hali değildir. Tamamı doğal içeriklerden oluşur, cildi onarırken aynı zamanda hücre yenilenmesini tetikler.

Somon DNA ile sonbaharı gençleşerek selamlayın

Somon DNA aşısı, somon balığı spermleri ve hyaluronik asitten elde edilen DNA molekülleri yardımı ile ciltte genç hücreler üretilmesi esasına dayanan yeni nesil bir güzellik uygulamasıdır. Sistem; polinu¨kleotidler ve hyalüronik asit moleku¨llerinden elde edilen Somon DNA ile ciltte genç hücreler üretilerek kırışıklık ve diğer yaşlanma belirtilerinin giderilmesini sağlar. Cilt yapısını destekleyen, hücreleri onaran Somon DNA, insan DNA'sına çok yakın olan formülasyonu sayesinde bağ dokusunu yeniden yapılandırarak, cildi restore eder.

Cilt problemlerine göre değişiklik gösteren bu işlem, ileri vakalarda 1 kür olacak şekilde uygulanır. Bir kür yaklaşık olarak 3 seanstan oluşur. Seans süreleri ortalama 1 saat, seans araları ortalama 20 gündür. Yılda 2 kez uygulandığında cilde genç görünüm kazandıran Somon DNA, 30 yaş ve üzeri her cilt tipinde uygulanabilir.

Hydra Facial ile derinlemesine temizlik, derinlemesine güzellik…

Sağlıkla parlayan pırıl pırıl bir cildin sırrı, temiz olmasıdır. Derinlemesine temizlenmeyen, kir ve makyaj kalıntılarından arındırılmayan bir cildin güzel ve bakımlı görünmesi beklenemez. Cildi kökten uca derinlemesine temizleyen Hydra Facial tam da cildin ihtiyaç duyduğu bakımı sağlar. Üstelik Hydra Facial, cildi temizlemekle kalmaz aynı zamanda gençleştirir ve ciltteki problemleri giderir. Basınç esasına dayanan vakumlu başlık ile ölü hücreleri aspire eden bu bakım, cilde pompalanan özel serumlar ile cildi yapılandırır. Sonuç ise; temizlenmiş, cilt tonu eşitlenmiş, ölü derilerden arındırılmış, sıkılaşmış bir görünüm…