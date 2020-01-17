Yazın yükseklerde biriktirdikleri odunları ve otları kızaklarla taşıyorlar - Son Dakika

Bitlis ve Muş'ta besiciler, çetin kış şartları ve bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

Besiciler, yazın köylerin yüksek kesimlerinde biriktirdikleri meşe ağaçlarının dalları ile biçtikleri otları, kışın dik yamaçlardan ve derin vadilerden kızaklarla köylerine indiriyor.

Bitlis'te merkeze bağlı Değirmenaltı köyünde sabahın erken saatlerinde bir araya gelen besiciler, kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu bölgede olumsuz hava koşullarına rağmen her gün yaklaşık 6 kilometre yürüyerek meşe dallarının bulunduğu alana ulaşıyor.

Kızaklarına ihtiyaçları kadar ağaç dalını yükleyen besiciler, tekrar inişe geçerek dağ yamaçlardaki tehlikeli yolculuğun ardından düzlük alana ulaşıyor.

Binbir güçlükle indirilen balyaların yaprakları hayvan yemi, dallar da yakacak olarak kullanılıyor.

"Tehlikeli olmasına rağmen getirmek zorundayız"

Besicilerden Maşuk Mert, 4 saat süren yolculuk sırasında tehlikelerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Kışın hayvanların beslenebilmesi için bunu yapmaya mecbur olduklarını belirten Mert, dondurucu soğuklardan korunmak için zaman zaman ateş yakarak ısınmaya çalıştıklarını dile getirdi.

İlyas Mert ise ağaç dallarını getirirken zorluklarla mücadele ettiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Hayvanlarımız için kestiğimiz ağaç dallarını kızakla getiriyoruz. Bazen kızaklarımız kırılıyor bazen de kızağın atında kalıyoruz. Bir arkadaşımız kızağın altında kalarak ayağını incitti. Şimdi hastanede yatıyor. Dalları bu zorluklar altında getirmeye çalışıyoruz. 10 kızak ile dağa gidiyoruz. Bazen üzerimize çığ da gelebiliyor. Tehlikeli olmasına rağmen getirmek zorundayız."

Dağlardan imece usulüyle ot taşıyorlar

Muş'ta da merkeze bağlı Karabey köyünün Boğazlı mezrasında köylüler, imece usulüyle otlarını dağlık bölgelerden kızakla taşıyor.

Köyden 4 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulunan otları taşımak için bir araya gelen köylüler, 2 saat süren yolculuk sırasında arka arkaya dizilen kızaklara yükledikleri otları titizlikle taşıyarak hayvanlara ulaştırıyor.

Köy sakinlerinden Şeref Kaya, özellikle kış aylarında hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için güçlük çektiklerini ifade etti.

Yazın yüksek ve engebeli arazide biçtikleri otları hayvanlar için topladıklarını anlatan Kaya, "Birbirimize de destek oluyoruz, eğlenceli oluyor." dedi.