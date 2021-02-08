'Yazlığımızdan dönüyoruz' bahanesi cezadan kurtarmadı - Son Dakika

'Yazlığımızdan dönüyoruz' bahanesi cezadan kurtarmadı

08.02.2021 02:02

'Yazlığımızdan dönüyoruz' bahanesi cezadan kurtarmadı Arnavutköy'de 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişi polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktada yakalanarak ceza yedi.

'Yazlığımızdan dönüyoruz' bahanesi cezadan kurtarmadı

İSTANBUL - Arnavutköy'de 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişi polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktada yakalanarak ceza yedi.

Arnavutköy'de akşam saatlerinde uygulama yapan polis ekipleri, uygulama noktasına giren araçlarda bulunan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Denetimler esnasında izin belgesi olan vatandaşların geçişlerine izin verilirken izin belgesi olmayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı.

Yazlığımızdan geri dönüyoruz dedi izin belgesi de olmayınca cezayı yedi

Uygulama noktasına giren bir araçta bulunan ve izin belgesi olmayan 3 kişi ise ceza yemekten kurtulamadı. Polis ekiplerine yazlıklarından geldiklerini belirten vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 182 TL idari para cezası uygulandı.

'Yazlığımızdan dönüyoruz' bahanesi cezadan kurtarmadı
'Yazlığımızdan dönüyoruz' bahanesi cezadan kurtarmadı
'Yazlığımızdan dönüyoruz' bahanesi cezadan kurtarmadı
'Yazlığımızdan dönüyoruz' bahanesi cezadan kurtarmadı

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Yazlığımızdan dönüyoruz' bahanesi cezadan kurtarmadı - Son Dakika


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