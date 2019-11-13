Son Dakika Haberleri: Yazlığın çatısında mahsur kalan 20 kiloluk kediyi itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Yazlığın çatısında mahsur kalan 20 kiloluk kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Yazlığın çatısında mahsur kalan 20 kiloluk kediyi itfaiye kurtardı

7 saat önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde site içindeki yazlık evin çatısında mahsur kalan 20 kilo ağırlığındaki 'Paşa' isimli kedi, itfaye tarafından kurtarıldı.

Yazlığın çatısında mahsur kalan 20 kiloluk kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde site içindeki yazlık evin çatısında mahsur kalan 20 kilo ağırlığındaki 'Paşa' isimli kedi, itfaye tarafından kurtarıldı.

Gelibolu ilçesine bağlı Koruköy'deki yazlık sitede bulunan bir evin çatısında, Şemsa Arbaz'ın 20 kiloluk 'Paşa' isimli kedisi mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan site sakinleri, itfiaye ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen ekipler, kediyi kurtardı. Kedi sahibi Arbaz'a teslim edildi.


Gelibolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir Abdullah Gül'ün, Ali Babacan'ın kuracağı partide yer almayacağı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 20:11:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yazlığın çatısında mahsur kalan 20 kiloluk kediyi itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]