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Yazlığın çatısında mahsur kalan 20 kiloluk kediyi itfaiye kurtardı
7 saat önce
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde site içindeki yazlık evin çatısında mahsur kalan 20 kilo ağırlığındaki 'Paşa' isimli kedi, itfaye tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:28 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde site içindeki yazlık evin çatısında mahsur kalan 20 kilo ağırlığındaki 'Paşa' isimli kedi, itfaye tarafından kurtarıldı.
Gelibolu ilçesine bağlı Koruköy'deki yazlık sitede bulunan bir evin çatısında, Şemsa Arbaz'ın 20 kiloluk 'Paşa' isimli kedisi mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan site sakinleri, itfiaye ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen ekipler, kediyi kurtardı. Kedi sahibi Arbaz'a teslim edildi.
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