Yazlığını kiralayan ev sahibine 14 bin lira ceza
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyündeki yazlık evini günübirlik kiralayan ev sahibine "Kimlik Bildirme Kanunu'na" uymadığı gerekçesiyle 14 bin 705 lira ceza uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:20 Kaynak: AA
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyündeki yazlık evini günübirlik kiralayan ev sahibine "Kimlik Bildirme Kanunu'na" uymadığı gerekçesiyle 14 bin 705 lira ceza uygulandı.
Jandarma ekipleri A.Ö'nün evinde yaptığı kontrolde, evin günübirlik kiraya verildiğini tespit etti.
Kiralama konusunda kolluk kuvvetlerine bilgi verilmediği ve kimlik bildiriminde bulunulmadığı gerekçesiyle A.Ö'ye 14 bin 705 lira ceza uyguladı.
Bölgede günlük olarak evler ortalama 150-300 lira arasında kiraya veriliyor.
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