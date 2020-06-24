Yazlık ev alışverişleri başladı - Son Dakika

Yazlık ev alışverişleri başladı

Bu yıl pandemi sebebiyle yazlık evlerin oldukça revaçta olduğu görülürken Morhipo.com'da sadece kıyafet değil özellikle yazlık evler için de ürünler ön plana çıkıyor.

Bu yıl pandemi sebebiyle yazlık evlerin oldukça revaçta olduğu görülürken Morhipo.com'da sadece kıyafet değil özellikle yazlık evler için de ürünler ön plana çıkıyor.

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Bu yıl pandemi sebebiyle yazlık evler oldukça revaçta. Tatilini güvenle kendi evinde yapmak isteyenler yazlık ev alışverişine çoktan başladığı belirtiliyor. Mutfak gereçlerinden nevresim takımına, havludan ev dekorasyon ürünlerine yazlık evler için internette araştırmalar arttı. E-ticaret platformu Morhipo.com da müşterilerine sadece kıyafet değil yazlık evler için de ürünler sunduğunu duyurdu.

Yapılan bilgilendirmede; renkli servis tabakları, masa örtüleri, bardaklar ve peçeteler gibi 2020 ev modasına uygun ürünlerin yanı sıra, French press ve tencere setleri gibi ürünlere de Morhipo.com'dan ulaşılabilecek. Yatak odası ürünleri de satılan ürünler arasında yer alırken, yazlık pike ve keten nevresim takımları dikkat çeken ürünler arasında görüldü.

Küçük dekorasyon ürünleri

Yazlık evlerde daha çok kullanılan banyo için bambu havlular ve deniz kenarı için peştamal da satışı gerçekleşen ürünler arasında gözlenirken, dekorasyon ürünleri arasında görülen balkon için fenerler, hasır sepetler ve boy boy saksılar da tasarım ürünleriyle Morhipo.com'da yer alıyor. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yazlık ev alışverişleri başladı - Son Dakika Ekonomi

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