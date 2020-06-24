Yazlık ev ihtiyaçları için öneriler - Son Dakika

Koronavirüs salgını sonrası taleplerin arttığı yazlık evlerin ihtiyaçları için Morhipo.Com'dan vatandaşlara başta dekorasyon olmak üzere öneriler geldi.

Bu yıl yazlık evlerin oldukça talep gördüğüne dikkat çeken Morhipo.com, tatilini güvenle kendi evinde yapmak isteyenlerin yazlık ev alışverişine çoktan başladığını, mutfak gereçlerinden nevresim takımına, havludan ev dekorasyon ürünlerine yazlık ev için aranılan her şeyin web siteleri aracılığı ile bulunabileceğini duyurdu. Marka, hem yeni sezon ürünleri hem de çok avantajlı kampanyaları olduğunu vurgulayarak Morhipo.com ile sadece kombinlerin değil, evlerin de değiştiğini bildirdi.

Morhipo, yazlık evler için alışveriş seçeneklerini şöyle duyurdu; "Hazırlayacağınız muhteşem lezzetler için hem uygun fiyatlı hem de kaliteli tencere setlerini web sitemiz aracılığıyla bulabilirsiniz. Modanın e-ticaretteki adresinde uygun fiyatlı çeşit çeşit havlularla yazlık evinizin havlu ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Banyo için bambu, deniz kenarı için peştamal tercih edebilirsiniz. Küçük dekorasyon ürünleri ile yazlık evinize kendi tarzınızı yansıtabilirsiniz. Balkon için fenerler, hasır sepetler ve boy boy saksılar dekorasyonda size yardımcı olabilir."

- İstanbul