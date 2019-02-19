Son Dakika Haberleri: Yazlık Evde Şüpheli Ölüm

Yazlık Evde Şüpheli Ölüm

1 saat önce

Samsun'da bir kişi arkadaşının yazlık evinde ölü olarak bulundu.

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Samsun'da bir kişi arkadaşının yazlık evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Dikbıyık bölgesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Tek (38), arkadaşının yazlık evinde ölü olarak bulundu. Hüseyin Tek'in ölümü şüpheli bulundu. Savcı olayla ilgili soruşturma başlattı. Hüseyin Tek'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:06 Kaynak: İHA

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