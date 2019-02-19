Yazlık Evde Şüpheli Ölüm
1 saat önce
Samsun'da bir kişi arkadaşının yazlık evinde ölü olarak bulundu.
Samsun
'da bir kişi arkadaşının yazlık evinde ölü olarak bulundu.
Olay, Samsun'un Çarşamba
ilçesinin Dikbıyık bölgesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Tek (38), arkadaşının yazlık evinde ölü olarak bulundu. Hüseyin Tek'in ölümü şüpheli bulundu. Savcı olayla ilgili soruşturma başlattı. Hüseyin Tek'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:06 Kaynak: İHA
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